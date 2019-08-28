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Погостив несколько дней у королевы Елизаветы в ее шотландском замке Балморал, Кейт Миддлтон, принц Уильям и трое их детей вернулись домой, в свое загородное имение в графстве Норфолк, где хотят провести еще несколько спокойных дней перед началом учебного года шестилетнего принца Джорджа и четырехлетней принцессы Шарлотты. И снова герцог и герцогиня Кембриджские летели бюджетным авиарейсом. В сеть попали фотографии семейства перед посадкой в самолет в аэропорту города Абердин. Они прибыли в черном автомобиле Range Rover, который заехал прямо на взлетно-посадочную полосу.

Как пишут издания The Mirror и The Sun, на этот раз Уильям, Кейт, Джордж, Шарлотта, Луи, а также их няня Мария, воспользовались самолетом авиакомпании Loganair. Ранее в Абердин они прилетели самолетом Flybe.

Экономное путешествие Кембриджей в Шотландию и обратно, которое обошлось им в общей сложности в 448 долларов на четверых, произошло на фоне скандала с Меган Маркл и принца Гарри, который за 11 дней четырежды летали частными самолетами — на Ибицу и в Ниццу.

Некоторые говорят, что со стороны Кейт и Уильяма это был намеренный шаг, учитывая слухи, что братья и их жены не ладят между собой. Так, недавно Гарри заявил, что они с Меган заведут не более двух детей, чтобы «спасти планету» — при том, что у него трое племянников. Так что со стороны Кембриджей это мог быть «ответный удар».

Правда, как выяснилось, первый полет семейства Уильяма в Абердин оказался не таким уж экономным. Ради королевских персон два самолета отправили в полет порожняком: Кейт и Уильям хотели лететь Flybe — в то время, как обычно этот рейс выполнял лайнер авиакомпании Loganair. При этом герцог и герцогиня не догадывались о проблемах, которых вызвало их пожелание. И на этот раз они «исправились», согласившись на Loganair.

В Балморале, как сообщали ранее «ФАКТЫ», Кейт и Уильям составили компанию Елизавете II, отправившись вместе с нею и прочими членами семьи в местную церковь.

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