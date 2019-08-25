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Елизавета II в розовом, Кейт Миддлтон – в синем: королевская семья появилась на публике в Шотландии (фото)

Королевская семья, отдыхающая сейчас в шотландском замке королевы Балморал, совершила публичный вход, посетив старинную церковь, расположенную недалеко от любимой летней резиденции монархини.

93-летняя Елизавета облачилась в ярко-розовый наряд, дополнив его жемчужным ожерельем и серьгами. В одном с нею автомобиле Bentley ехали ее внук принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон. Супруги вместе со своими тремя детьми прибыли в Балморал в минувший четверг утром коммерческим авиарейсом (который, как выяснилось позднее, оказался не таким уж экономным).

Как сообщает Daily Mail, 37-летняя Кейт была в темно-синей шляпке и такого же оттенка пальто с золотыми пуговицами, одетом поверх зеленого платья с павлиньим узором стоимостью 276 долларов от американского дизайнера Майкла Корса (она уже надевала его в марте — во время визита в Блэкпул). Это несколько удивило зрителей, пришедших посмотреть на королевских персон, так как день выдался жаркий. Королева и герцогиня Кембриджская оживленно беседовали.

Отдельно прибыли старший сын королевы принц Чарльз с женой Камиллой, семейство младшего сына Елизаветы — принца Эдуарда, а также дочь королевы принцесса Анна с мужем Тимом Лоренсом, сыном Питером Филлипсом и невесткой Отэм.

Чарльз и Камилла

Средний сын Ее Величества принц Эндрю, замешанный в скандал с Джеффри Эпштейном, принц Гарри и Меган Маркл, вызвавшие общественное негодование своим лицемерием, а также внучка королевы Зара Тиндолл (не вполне законно получившая недавно 140 тысяч долларов от гонконгского бизнесмена за работу «консультанта» на скачках), отсутствовали. Эксперты говорят, что королевская семья не подвергалась таким серьезным потрясениям с 1990-х годов. Тем не менее королева выглядела невозмутимой и привычно приветствовала своих подданных.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева Елизавета пожаловалась на Дональда Трампа, который испортил ее лужайку перед Букингемским дворцом.

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