Происшествия

В Днепре устроили самосуд над подозреваемым в жестоком нападении на 15-летнюю девочку (видео)

В Днепре задержали мужчину, который накануне ударил бутылкой по голове 15-летнюю девушку и попытался затащить в кусты.

По факту нападения на несовершеннолетнюю было открыто уголовное производство. А уже на следующий день мама пострадавшей сообщила, что нападавшего задержали. «Поймали мразь, которая покалечила мою девочку. Она опознала его, завтра следственный эксперимент. Дай бог ей все перенести. После встречи с этим ублюдком у ребенка опять шоковое состояние», — пишет Юлия Романенко .

В комментариях под этим постом сообщалось, что какого-то мужчину ночью били подростки, и что, возможно, это именно тот насильник. Видео избиения (18+) выложили в You Тube на страничке «Х…й Днепр». В комментарии к видео также утверждается, что избиваемый — подозреваемый в нападении на девочку и что на место ЧП вызвали полицию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в райцентре Березовка Одесской области 57-летний мужчина затащил в лесопосадку 13-летнюю девочку, где стал ее душить и пытался раздеть. К счастью, ей удалось вырваться и сбежать. Подросток рассказала о случившемся родителям и уже через несколько часов подозреваемого — ранее судимого жителя соседнего села — задержали.

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