В Антарктиде обнаружили «гигантское лицо инопланетянина» (фото, видео)

Мир

В аккаунте Instagram ufo_scandinavia, посвященном различным паранормальным и просто странным явлением, было размещено видео загадочной находки, которое также распространилось в YouTube. С помощью проекта Google Планета Земля (Google Earth) на спутниковых фотографиях Антарктиды было замечено гигантское, размером с гору «инопланетное лицо», напоминающее фрагмент статуи, проявившийся из-под толщи снега и льда под влиянием глобального потепления.

Уфологи тут же предположили, что на территории континента остались руины некогда развивавшейся здесь цивилизации, имевшей контакт с космическими пришельцами. У «статуи», частично «разъеденной эрозией», имеется рот, нос и глаз.

«Это не естественный феномен, который мать-природа могла создать с помощью ветра и холода. Похоже на викинга», «В верхней части можно заметить металлический шлем, прикрывающий нос», «Это не игра воображения, а определенно, лицо» — писали в комментариях пользователи сети. Другие спорили, что это все же природное явление, и изображение создают трещины во льду.

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