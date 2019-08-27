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Google посвятил яркий дудл "Босоногой Диве" Сезарии Эворе

10:05 27 августа 2019 13
Дудл к 78-летию Сезарии Эворы
Инф. «ФАКТОВ»

27 августа этого года всемирно известной этнической певице Сезарии Эворе, умершей в декабре 2011 года, исполнилось бы 78 лет. К этой дате Google посвятил дудл «Босоногой Диве», как называли певицу за то, что она практически всегда, в том числе и во время концертов, ходила без обуви.

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На дудле художники изобразили Сезарию Эвору с микрофоном, поющую на фоне моря.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Google посвятил интерактивный дудл, посвященный 50-летию высадки человека на Луну. Ракета «Аполлон-11» стартовала с Земли 16 июля 1969 года, а 20 июля лунный модуль прилунился в Море Спокойствия. Астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Лугу. Это произошло 21 июня 1969 года.

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