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Лобода в купальнике показала волосатые ноги (фото)
Украинская певица Светлана Лобода, которая поразила зрителей откровенным нарядом на сцене «Новой волны» в Сочи, заинтриговала фото мужских ног в Instagram-сториз.
Певица опубликовала несколько кадров, на которых запечатлена она в купальнике, а также ее ноги рядом с волосатыми ногами неизвестного мужчины.
Кому принадлежат эти ноги, не сообщается, но понятно, что Лобода снова намекает — в ее жизни есть мужчина.
Напомним, что Светлана Лобода — королева интриги. Пресса так и не узнала, кто отец младшей дочери певицы. Иногда звезда публикует интригующие фото. Так, ранее она опубликовала снимок с детьми, на котором была и мужская рука (кстати, волосатая) с обручальным кольцом.
К слову, поклонники Тилля Линдеманна, которому приписывают роман с Лободой, не узнали на этом фото руку кумира.
Но зато намеки на роман с Линдеманном были на других фото.
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