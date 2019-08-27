Украина

30-тысячный Торецк остался без воды из-за аварии в оккупированной Горловке

В Торецке (Донецкая область) и прилегающих населенных пунктах (кроме поселка городского типа Новгородское) жителям прекращена подача воды. Ранее сообщалось о проблемах с поставками воды из-за долгов компании «Вода Донбасса».

Как сообщают в военно-гражданской администрации Торецка, ЧП произошло из-за утечки в водопроводе на территории временно неподконтрольной правительству Украины Горловки.

В администрации предполагают, что ремонтные работы могут продлиться до 16:00.

Тем временем из Луганской области сообщают, что из-за действий боевиков специалисты не могут приступить к ремонту разрушенного моста в Станице Луганской. «Незаконные вооруженные формирования ОРЛО и далее продолжает имитировать работы по демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения номер 1. Вместо активных действий по демонтажу фортификационных сооружений, российские наемники с тыльной стороны разместили очередную временную постройку — „кунг“, тем самым зафиксировав свое присутствие на участке разведения», — сообщают в командовании Объединенных сил.

Ранее украинская сторона приостановила все работы по демонтажу укреплений, поскольку противник к аналогичным действиям не приступил.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 26 июня ВСУ отвели силы с позиций возле пункта пропуска «Станица Луганская». После разведения сил планировалось, что территорию разминируют, после чего приступят к ремонту моста.

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