Недовольных пытают «на подвале»: шахтеры ОРЛО уже полгода не получают зарплату (видео)

Украина

Накануне Дня шахтера (который отмечается в последнее воскресенье августа) жены горняков оккупированного города Антрацита в Луганской области потребовали у шахтного начальства выдать их мужьям зарплату, которую им не платили с апреля текущего года. Об этом в эфире передачи «Донбасс реалии» на канале «Радио Свобода Украина» рассказал председатель Независимого профсоюза горняков Донбасса «Солидарность» Николай Волынко. Его информация подкреплена видеозаписью, сделанной прямо в кабинете «угольного генерала» в Антраците, который осадили жены шахтеров.

«Невозможно смотреть в глаза своих собственных детей! Они попросту голодные!» — возмущаются женщины.

- Зарплату горняков требуют именно женщины, потому что если придут мужчины, то для них это чревато вызовом в «МГБ» («Министерство государственной безопасности» оккупантов. - Авт.) и отсидкой «на подвале», с избиениями и пытками. Некоторые лидеры профсоюзных организаций, которые не выехали из ЛДНР в 2014-м и предпринимали попытки защищать интересы рабочих, через это прошли, — рассказал Николай Волынко «ФАКТАМ». — Вот в оккупированной Макеевке на Донетчине уже ничего не требуют. Потому что там осталось работать примерно четыре шахты из десяти, входивших в угольное объединение до войны. Остальные закрыты. В целом по оккупированным территориям закрыто порядка 40 угольных предприятий. В Горловке и Енакиево, например, уже и День шахтера проводить, собственно, не для кого, поэтому ограничились митингом, который можно назвать траурным.

Зарплаты дают «кусочками» — по 10−30 процентов от начисленного. И это уже не 15 тысяч гривен, как было до войны. 10−15 тыс. гривен (но в российских рублях) получают только горняки на таких еще более менее востребованных в ОРДЛО шахтах, как «Комсомолец Донбасса», им. Засядько, «Иловайская». У других зарплата поменьше, и они могут работать по «графику» — неделю работают, неделю стоят — из-за отсутствия материалов и невостребованности угля в таком количестве, в каком его добывали до войны. О стабильности выдачи зарплаты на предприятиях поменьше тоже говорить не приходится. Лишь пару лет назад горнякам стали оплачивать больничные и оформлять травмы, чтобы в дальнейшем они могли получить выплаты по регрессным искам.

Для нужд ОРДЛО угля там добывается сейчас с избытком, притом что практически все металлургические предприятия на тех территориях остановлены, то есть количество крупных потребителей сократилось. Официальный Киев от угля из ОРДЛО отказался, а Россия скупает далеко не всё добытое и по очень низким ценам. Поэтому «армия труда» — то есть количество шахтеров в ОРДЛО — неуклонно сокращается: люди выезжают в поисках надежного куска хлеба — кто в РФ, кто — на мирную территорию Украины.

Хотя своевременную выплату зарплаты горняку сейчас никто нигде не гарантирует. К тому же подземный стаж, который шахтер себе заработал в ОРДЛО, органы Пенсионного фонда Украины не учитывают. Никакой стаж не учитывают. Так что перспективы у горняков, да и у металлургов, пожалуй, в ОРДЛО весьма печальны. А защитить свои интересы они там не могут. Чем это им грозит, я уже упомянул.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что, по словам известного волонтера Тимофея Златкина, на оккупированной территории подлежат увольнению в связи с закрытием шахт 28 тысяч человек. Зато пополнение грядет у боевиков.

Кроме того, «ФАКТЫ» сообщали, что после победы на выборах Владимира Зеленского на подконтрольных боевикам «ДНР» территориях заговорили о возможности прямых поставок угля официальному Киеву.

«ФАКТЫ» также писали, что 22 августа на флагштоках в городах на оккупированных территориях Донбасса подняли триколоры — так в «Л/ДНР» отметили день российского флага.

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