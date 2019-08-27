Егор Крутоголов из «Дизель Шоу» повторно порвал связки и перенес сложную операцию

Шоу-бизнес

Известный юморист, актер «Дизель Шоу» Егор Крутоголов, который скоро во второй раз станет отцом, повторно порвал связки и перенес сложную операцию. Только несколько дней назад он сделал первые шаги без костылей и вышел на сцену в Одессе в День Независимости. Как признался актер, это далось ему непросто.

«Дело в том, что после нашего трагического дтп, в котором я порвал связки колена, я попытался реабилитироваться без оперативного вмешательства и мне почти это удалось, потому что из четырёх порванных (и полностью и частично) связок, прижились 3, я почти начал ходить не хромая, но 2 не выдержали увеличивающихся нагрузок и вновь порвались.

В июле меня прооперировали, где под спинальным наркозом мне пришили 2 связки, взяв имплантаты из другого колена. Более того, мне дали возможность наблюдать за ходом операции на экране, что дало мне очень необычный опыт, хоть я его и не заказывал", — рассказал Егор Крутоголов.

Он признался, что на ноги его поставили украинские медики. Актер поблагодарил заслуженного врача Украины Михаила Ригана за профессионализм.

«Коленный сустав, по словам врачей, — это высшая математика ортопедии и Михал Михалыч — самый настоящий профессор высшей математики», — написал Егор и признался, что День Независимости для него стал особенным праздником.

«За 4 дня до концерта я отбросил костыли! В день концерта я поставил для себя личный рекорд — 11 300 шагов и это для меня очень крутое достижение, я собой горжусь. Теперь для меня этот праздник стал ещё более значительным, хоть и смешно сравнивать личную радость с национальной», — сказал Егор.

Впереди его еще ждет длительная реабилитация. Но выпадать из рабочего процесса актер не собирается. Более того, он мечтает станцевать с коллегой Викторией Булитко, которая соревнуется за победу в шоу «Танці з зірками».

Напомним, 20 октября 2018 года автобус с актерами «Дизель Шоу» попал в страшное ДТП, в котором погибла Марина Поплавская. Юмористы получили серьезные травмы и отложили концертную деятельность. Первое после аварии шоу юмористы посвятили погибшей коллеге.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter