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Зеленский нашел новую работу главному контрразведчику СБУ
Во вторник, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил начальником управления СБУ в Кировоградской области Алексея Петрова.
До этого президентским указом Петров был уволен с должности должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины, которую он занимал с февраля 2017 года.
Ранее имя Алексея Петрова фигурировало в расследовании журналистов bihus.info относительно недвижимости, принадлежащей контрразведчику и его семье. В частности, журналисты сообщали, что перед первым туром президентских выборов сотрудником СБУ была приватизирована квартира площадью более 170 квадратных метров в центре Киева.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский своим указом назначил руководителем Житомирской области Виталия Бунечко, который ранее работал первым замглавы управления СБУ в Донецкой области.
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