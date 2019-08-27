Зеленский нашел новую работу главному контрразведчику СБУ

Украина

Во вторник, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил начальником управления СБУ в Кировоградской области Алексея Петрова.

До этого президентским указом Петров был уволен с должности должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины, которую он занимал с февраля 2017 года.

Ранее имя Алексея Петрова фигурировало в расследовании журналистов bihus.info относительно недвижимости, принадлежащей контрразведчику и его семье. В частности, журналисты сообщали, что перед первым туром президентских выборов сотрудником СБУ была приватизирована квартира площадью более 170 квадратных метров в центре Киева.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский своим указом назначил руководителем Житомирской области Виталия Бунечко, который ранее работал первым замглавы управления СБУ в Донецкой области.

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