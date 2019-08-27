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Тина Кароль показала подросшего сына и рассказала о секретах воспитания (видео)
Украинская певица Тина Кароль, которая поразила своим нарядом во время Марша Достоинства 24 августа, похвасталась подросшим сыном Вениамином и рассказала, как его воспитывает.
Секреты воспитания певица раскрыла в программе «Сніданок з 1+1».
Она отметила, что сын все лето провел с ней, но скоро снова отправится в Лондон — в школу. Певица подчеркнула, что она не поддерживает отказ от школьной формы. По ее словам, Вениамин с удовольствием носит форму и ему это помогает сосредоточится на учебе.
Тина Кароль также похвалила сына, который хорошо учится, и отметила, что у него «нет границ» — мальчик прекрасно чувствует себя в любой стране.
Главный принцип воспитания ребенка, по мнению Тины Кароль, — все объяснять. Она подчеркнула, что крики не помогают, только мотивация и объяснения.
Вспомнила певица и забавный случай. «Я говорю: „Не ешь много, будешь тушенкой“. И у нас появилась шутка о тушенке. А потом спрашиваю: „Ты знаешь, что такое тушенка?“ А он отвечает: „Десерт“. Он реально не знал, что это», — рассказала Тина, добавив, что дети иногда просто не понимают, что от них требуют.
Напомним, ранее поклонница Тины Кароль показала необычный портрет певицы с сыном.
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