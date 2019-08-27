Общество и люди

Украинец стал лучшим зарубежным выпускником Королевской военной академии в Сандхерсте. Эту академию в свое время окончили Уинстон Черчилль, принцы Гарри и Уильям, а также многие другие известные политики и общественные деятели. Курсанту Львовской национальной академии Артему Бараненко, который 11 месяцев проучился в Сандхерсте, на параде вручили особую награду — меч лучшего зарубежного выпускника Королевской военной академии. «Награда ежегодно вручается курсанту, который продемонстрировал лучшие результаты во время учебы и экзаменов. В этом году в Королевской военной академии обучались 33 офицера из 22 стран мира. Артем стал первым украинцем, который удостоился такой высокой награды в стенах этого заведения», — сообщили в пресс-службе Минобороны Украины. Награду украинскому курсанту вручал заместитель главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал сэр Джеймс Эверард. Вернувшись в Украину, Артем Бараненко рассказал «ФАКТАМ» об обучении в Королевской военной академии и о своих дальнейших планах.



«Я был уверен, что неплохо знаю английский. Но, оказавшись в Англии, сначала практически ничего не понимал»

Сейчас Артем Бараненко приехал во Львов, где получил награду за образцовую службу и от Вооруженных Сил Украины. А наградной меч, который привез из Англии, хочет отвезти дедушке в Сумскую область. Артем жил на Сумщине до тех пор, пока в 2015 году не поступил во Львове в Национальную академию сухопутных войск. По словам Артема, решение связать свою жизнь с военным делом ему помог принять дядя, который служил в зоне АТО.

— Он военный, с 2014 года находился на востоке Украины, — рассказал «ФАКТАМ» Артем Бараненко. — Я тогда как раз заканчивал десятый класс. Когда через год дядя вернулся, мы с ним серьезно поговорили — и я решил тоже стать военным. Так и поступил в Национальную академию сухопутных войск. Проучившись там три года, попал в Сандхерст.

— Как вам это удалось?

— Академия в Сандхерсте принимает слушателей из Украины с 1997 года. Заявку подавал не я, а львовская академия, в которой учился. Претендентов всегда отбирает академия. Учитывается все: успеваемость курсанта, его физподготовка, поведение. Когда мне сказали, что есть возможность попасть в качестве курсанта в Королевскую военную академию, я толком ничего не знал об этом учебном заведении. Понял, уже когда пообщался с офицерами и посмотрел видео на YouTube. Но в тот момент я был всего лишь одним из претендентов. Чтобы попасть в Сандхерст, необходимо сдать тесты по разным дисциплинам, включая физподготовку. Еще одно обязательное условие — тест IELTS (тест на знание английского языка, сдача которого обязательна для всех иностранцев. — Авт.).

— Вы хорошо владели английским?

— Неплохо. С репетиторами никогда не занимался, но в Сумах закончил школу с углубленным изучением иностранных языков. Еще нам преподавали английский на втором и третьем курсах во львовской академии. Когда я узнал, что буду пробовать поступать в Сандхерст, у меня еще оставалось два месяца на подготовку к IELTS. Я усиленно готовился, выработал свою методику. И в результате смог сдать тест на 6 баллов из 9. Это неплохо. Когда увидел результаты, понял, что шанс попасть в Сандхерст у меня есть. Конечно, при условии, что все остальные ребята не написали тест намного лучше меня.

С тестами по другим дисциплинам Артем справился без проблем.

— Мне полностью хватило знаний, которые я получил в школе и в академии, — признается Артем. — С физподготовкой тоже не было проблем, ведь с первого курса занимался военным троеборьем. О своих результатах IELTS я узнал, когда находился в отпуске. Как только вернулся в академию, командиры сказали, что могу собирать документы. Я таки еду в Сандхерст.

Артем Бараненко проучился в Сандхерсте 11 месяцев.

— По их системе обучения это три курса: junior, intermediate и senior, — говорит Артем. — Самым сложным, наверное, оказался курс intermediate, во время которого было много выездов на полигон. Осложнялось все тем, что это происходило зимой.

Непросто пришлось мне и в самом начале, когда только приехал в Сандхерст. Я ведь был уверен, что неплохо знаю английский. Но, оказавшись в Англии, вдруг выяснил для себя, что не все так хорошо, поскольку практически ничего не понимал. Многие говорили на диалекте, к тому же очень быстро. Когда я приехал на трехмесячный подготовительный курс, мне британец на КПП сказал: «Cheers mate!» Я не понял, что он имеет в виду. Просто улыбнулся ему, надеясь, что это не вопрос, на который нужно отвечать. Уже потом узнал, что это было приветствие.

«Курсанты Королевской военной академии питаются бургерами и спагетти»

— Трехмесячный подготовительный курс помог мне адаптироваться и влиться в новую среду, — продолжает Артем. — Я пытался настроить свои уши на английский. Во время курса junior просто слушал, что мне пытаются сказать. Сложнее всего было понять шотландского сержанта — когда он ко мне обращался, приходилось по несколько раз его переспрашивать. Слушая лекции, я отдельно выписывал непонятные слова, а потом переводил их с помощью google-переводчика. Иногда и ночами сидеть приходилось, потому что все не успевал. Но постепенно адаптировался. И думаю, что хорошо подтянул английский.

— Обучение в Сандхерсте сильно отличается от обучения в Украине?

— Главное отличие в том, что в Англии большой объем материала ты должен изучать самостоятельно. Лекторы подают информацию с расчетом на то, что многое курсант потом найдет и выучит сам. Никто не будет проверять твой конспект и контролировать, все ли ты записал. Это исключительно твое дело, и нужно это только тебе. Курсантов никто не заставляет учиться, они сами в этом заинтересованы, чтобы потом сдать экзамены.

Меч лучшего зарубежного выпускника украинскому курсанту вручал заместитель главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал сэр Джеймс Эверард. Фото предоставлено пресс-службой Минобороны Украины

— Физические нагрузки больше, чем в Украине?

— Я бы так не сказал. В Украине с физподготовкой в некотором смысле сложнее. В Сандхерсте меня с моей подготовкой считали прямо каким-то суперрейнджером (смеется). Для сравнения: в то время как в Украине мы сдаем бег на три километра, в Англии — всего на километр. Или подтягивание: в Сандхерсте курсанты подтягиваются максимум 15 раз, а в нашей львовской академии — намного больше. Но зато в Сандхерсте зал открыт 24 часа в сутки и в любое время каждый может прийти позаниматься. Выезды на полигон бывали как на пару дней, так и на две недели. Случалось, что в пятницу возвращались с полигона, а в воскресенье отправлялись туда снова. Но я справлялся.

— Жили в казармах?

— Да, но они там не такие, как в Украине. На junior-курсе я жил в комнате на двоих человек, на intermediate и senior — уже был в комнате один. Комната небольшая, но там помещаются кровать, стол. Йогой заниматься вы там не сможете, но, чтобы учиться и спать, места хватает.

— Чем питаются курсанты Королевской военной академии?

— Там шведский стол, на котором большой выбор холодных закусок. Например, салаты, можно завернуть в лаваш. Отдельно горячее, это может быть бургер или спагетти. А вот завтрак всегда одинаковый. Типичный английский завтрак: жареные яйца, сосиска из свинины и жареная картошка. В последнее время мне такой завтрак уже изрядно поднадоел, и я заменял его хлопьями. Надо сказать, что от такого питания быстро набираешь вес. За время обучения в Сандхерсте и я, и многие другие ребята прибавили пару кило.

Одновременно с Артемом в Королевской военной академии учились еще двое украинцев. Артем говорит, что во время обучения нашел много новых друзей.

«Теперь у меня есть друзья в разных уголках планеты»

— Я подружился с британцами из моего взвода, с ребятами из Дании, Иордании, Республики Чад, из Бахрейна, Камеруна, — вспоминает Артем. — Теперь у меня есть друзья в разных уголках планеты. Мы постоянно созваниваемся и переписываемся. За время, пока учился в Англии, я был дома всего раз — в двухнедельном отпуске. А родители ко мне приехали уже на парад.

На награждение в Англию к Артему Бараненко приехали родители (на фото — с мамой). Фото из Facebook

— Вы стали первым украинцем, получившим звание лучшего выпускника Королевской военной академии. Узнали об этом во время парада или заранее?

— За две недели до парада. Я, конечно, обрадовался и в то же время разволновался… Не ожидал. Решение о том, кто станет лучшим зарубежным выпускником, принимает генерал. Как мне рассказывали, учитывается все: и успеваемость, и физподготовка. Особое внимание уделяется последнему выезду на полигон, тому, как курсант там себя проявит. Генералу подают соответствующие рапорты по каждому из нас. Что касается учебы, то там тоже не такая система оценивания, как в Украине. Вместо оценок тебе два раза за семестр зачитывают отчет, в котором указано, что необходимо подтянуть. В первых трех отчетах мне было сказано работать над английским. А в четвертом отчете этого уже не было. То есть английский я таки подтянул. Зачитывая четвертый отчет, командир взвода сказал, что хотел бы, чтобы я себя проявил. Я старался.

— Во время парада вам вручили меч лучшего зарубежного выпускника. Сильно волновались?

— Нет, потому что у нас были репетиции парада и этот момент мы репетировали две недели. Правда, меч, который мне 14 раз вручали во время репетиций, был намного легче наградного. А парадная форма, которой многие так восхищаются, на самом деле очень неудобная. Особенно жмет застежка на шее. Но сержант сказал, что она такой и должна быть — потому что на параде курсант обязан стоять по стойке смирно и не расслабляться. Думаю, что на параде значительно больше, чем я, волновались мои родители. Они приехали ко мне впервые и были очень рады за меня.

Артему Бараненко предстоит еще год обучения в Национальной академии сухопутных войск во Львове.

— Многие спрашивают, что дальше, — говорит Артем Бараненко. — Этого я не знаю. Жизнь военных непредсказуема, сложно строить планы. Мне нужно закончить академию, а там будет видно.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что украинские курсанты-нахимовцы получили право учиться в лучших военных вузах Великобритании и Франции.



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