В Киев прибыл советник Трампа: с чем приехал Джон Болтон

Украина

В Киев приехал советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, ранее анонсировавший свой визит в столицу Украины.

«Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками», — заявляют в посольстве США в Украине, сообщившем о прибытии Болтона.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации сообщал, что во время визита Джон Болтон попытается помешать переходу украинского завода «Мотор Січ» китайским компаниям.

В то же время политический эксперт Владимир Фесенко в комментарии УНН заявил, что приезд советника Трампа по национальной безопасности означает активизацию переговорных процессов по Украине на международном уровне, а также тот факт, что США все же участвуют в этом процессе. «Скорее всего, этот визит связан с переговорами о подготовке официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Это во-первых. А во-вторых, после встречи „Большой семерки“ очевидно, что произошла активизация переговорного процесса — готовится встреча в нормандском формате. И думаю, что сейчас могут согласовываться дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Востоке Украины. Здесь нет простых решений», — отметил Фесенко.

Эксперт считает, что во время переговорного процесса стороны попытаются найти новые компромиссы, чем, в частности, и будет заниматься советник президента США. «Кто бы что не говорил, а ситуация с Болтоном свидетельствует, что США в переговорном процессе», — уверен Владимир Фесенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Иерусалиме Джон Болтон встречался с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Стороны, в частности, обсуждали ситуацию на востоке Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter