Едет помешать продаже "Мотор Січі" китайцам? Помощник Трампа анонсировал свой визит в Киев

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал свой визит в Киев. Об этом он написал в Twitter.

«Президент провел продуктивные встречи в Биаррице на G7. Я с нетерпением жду предстоящие встречи с нашими партнерами в Киеве», — пишет Болтон.

Американский политик также добавил, что поддерживает президента Владимира Зеленского в его намерениях.

«Мы поддерживаем усилия и видение президента Зеленского для создания более сильной и процветающей Украины», — подчеркнул Болтон.

The President had productive meetings in Biarritz at the #G7. I’m looking forward to my upcoming meetings with our partners in Kyiv. We support President Zelenskyy’s reform efforts and vision to create a stronger and more prosperous Ukraine.