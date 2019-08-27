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Украина

Едет помешать продаже "Мотор Січі" китайцам? Помощник Трампа анонсировал свой визит в Киев

4:04 27 августа 2019 40
Джон Болтон
Инф. «ФАКТОВ»

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал свой визит в Киев. Об этом он написал в Twitter.

«Президент провел продуктивные встречи в Биаррице на G7. Я с нетерпением жду предстоящие встречи с нашими партнерами в Киеве», — пишет Болтон.

Американский политик также добавил, что поддерживает президента Владимира Зеленского в его намерениях.

«Мы поддерживаем усилия и видение президента Зеленского для создания более сильной и процветающей Украины», — подчеркнул Болтон.

В то же время издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации сообщило о том, что США намерены помешать переходу украинского завода «Мотор Січ» китайским компаниям. В Белом доме считают, что приобретение завода, одного из главных мировых производителей авиационных двигателей, существенно повысит оборонную мощь Китая.

Именно с этой целью, считают в издании, и приедет в Киев Джон Болтон. Перед ним ставится задача убедить руководство предприятия и власти Украины не заключать соглашение. Болтон считает, что владение заводом поможет Пекину получить доступ к важным технологиям.

По словам одного из собеседников, авиационные двигатели — слабое звено оборонной промышленности Китая. Речь идет об амбициях КНР и о стратегической конкуренции в этой области, отмечает The Wall Street Journal.

Напомним, что 20 августа агентство «Интерфакс-Украина» сообщило, что после разрешения Антимонопольного комитета Украины приобрести более 50% акций запорожского завода «Мотор Січ» китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group заплатят в государственный бюджет Украины $ 100 млн. Грантовое финансирование авиастроительной отрасли Украины предусмотрено договоренностями между китайскими компаниями и украинским госконцерном «Укроборонпром». В условиях сотрудничества также прописано, что Украина получит блокирующий пакет акций «Мотор Січі» в размере 25%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июле сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность группы компаний «Мотор Січ», которая в течение двух лет финансировала боевиков «ДНР». Так, в столице правоохранителями был разоблачен механизм по присвоению коммунального имущества в интересах боевиков.

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