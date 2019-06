Помощник Трампа и представитель Путина «обсудили Украину»

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встретился в понедельник в Иерусалиме с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Об этом он написал в своем Twitter.

В ходе беседы, по его словам, обсуждалась ситуация относительно урегулирования конфликта на востоке Украины, вопросы контроля над вооружениями, а также Венесуэла.

«Встретился сегодня в Иерусалиме со своим российским коллегой Николаем Патрушевым. Мы и наши команды обсудили вопросы, связанные с Украиной, контролем над вооружениями, Венесуэлой, а также другие темы», — написал Болтон.

Met w/ my Russian counterpart Nikolay Patrushev in Jerusalem today. We and our teams covered Ukraine, arms control, Venezuela, and other issues. Looking forward to historic trilateral meeting tomorrow on Middle East regional security with our Israeli counterpart Meir Ben-Shabbat. pic.twitter.com/ImO3vXXanr