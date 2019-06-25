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Мир

Помощник Трампа и представитель Путина «обсудили Украину»

0:16 25 июня 2019 49
Болтон и Патрушев
Инф. «ФАКТОВ»

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встретился в понедельник в Иерусалиме с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Об этом он написал в своем Twitter.

В ходе беседы, по его словам, обсуждалась ситуация относительно урегулирования конфликта на востоке Украины, вопросы контроля над вооружениями, а также Венесуэла.

«Встретился сегодня в Иерусалиме со своим российским коллегой Николаем Патрушевым. Мы и наши команды обсудили вопросы, связанные с Украиной, контролем над вооружениями, Венесуэлой, а также другие темы», — написал Болтон.

Кроме того, помощник президента США отметил, что с нетерпением ждет запланированную на вторник трехстороннюю встречу с Патрушевым и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

Переговоры Патрушева с Болтоном прошли за закрытыми от прессы дверями и продлились полтора часа. Перед их началом собеседники лишь позволили журналистам сделать несколько фотографий, отмечает ТАСС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после встречи с представителем Госдепа по Украине Куртом Волкером Джон Болтон заявил, что в США рассчитывают, что избрание президента Украины Владимира Зеленского «создаст новую возможность» для установления мира на Донбассе. Такой шаг, по его мнению, приведет к улучшению американско-российских отношений.

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