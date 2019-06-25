Помощник Трампа и представитель Путина «обсудили Украину»

Мир

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встретился в понедельник в Иерусалиме с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Об этом он написал в своем Twitter.

В ходе беседы, по его словам, обсуждалась ситуация относительно урегулирования конфликта на востоке Украины, вопросы контроля над вооружениями, а также Венесуэла.

«Встретился сегодня в Иерусалиме со своим российским коллегой Николаем Патрушевым. Мы и наши команды обсудили вопросы, связанные с Украиной, контролем над вооружениями, Венесуэлой, а также другие темы», — написал Болтон.

Met w/ my Russian counterpart Nikolay Patrushev in Jerusalem today. We and our teams covered Ukraine, arms control, Venezuela, and other issues. Looking forward to historic trilateral meeting tomorrow on Middle East regional security with our Israeli counterpart Meir Ben-Shabbat. pic.twitter.com/ImO3vXXanr — John Bolton (@AmbJohnBolton) 24 июня 2019 г.

Кроме того, помощник президента США отметил, что с нетерпением ждет запланированную на вторник трехстороннюю встречу с Патрушевым и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

Переговоры Патрушева с Болтоном прошли за закрытыми от прессы дверями и продлились полтора часа. Перед их началом собеседники лишь позволили журналистам сделать несколько фотографий, отмечает ТАСС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после встречи с представителем Госдепа по Украине Куртом Волкером Джон Болтон заявил, что в США рассчитывают, что избрание президента Украины Владимира Зеленского «создаст новую возможность» для установления мира на Донбассе. Такой шаг, по его мнению, приведет к улучшению американско-российских отношений.

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