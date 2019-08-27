Поэт Андрей Демиденко стал лауреатом Международной литературной премии имени Григория Cковороды

Культура и искусство

Традиционно в канун Дня независимости Украины международное жюри в составе авторитетных писателей, литературоведов, ученых и деятелей искусств назвало победителей знаменитой Международной литературной премии имени Григория Cковороды. Заслуженной чести возглавить плеяду ее лауреатов этого года удостоился замечательный украинский поэт, народный артист Украины Андрей Демиденко, отмеченный за выдающийся вклад в украинскую литературу.

Газета «ФАКТЫ» искренне поздравляет поэта с высоким признанием и представляет своим читателям его новый стих, посвященный главному празднику страны.

МИ — УКРАЇНЦІ Нас вибрав час.

Не ми його обрали.

Але повік по совісті жили.

Нам випав шлях —

крізь грози і заграви.

І нас не раз

на цвинтари несли.

Нас вибрав час.

Не ми його обрали.

Ми на своїй.

На праведній землі.

Не залякали нас і не здолали,

Бо ми вкраїнці з вами —

не хахли.

Нас вибрав час.

Не ми його обрали.

Козацький дух в музеї

не здали.

Наш родовід і слава

не вмирали,

Щоб ми завжди

вкраїнцями були!

Тут наша воля.

Й батьківські причали.

І нас усіх об’єднує Дніпро.

Нас вибрав час.

Не ми його обрали.

Живе Вкраїна людям на добро!

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