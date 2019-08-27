Происшествия

Даже после жуткой трагедии — масштабного пожара, унесшего жизни пациентов и персонала Одесского областного центра психического здоровья, в медучреждении все остается «по-старому». В 28 отделениях центра лечение получают около тысячи больных с психическими расстройствами. Во время проверки установлены факты, которые можно оценить как жестокое обращение с пациентами. Проверку проводили сотрудники департамента реализации национального превентивного механизма и представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Об этом сообщает секретариат украинского омбудсмена.

«В частности, в отделении № 21 мужчины жаловались, что младший медперсонал не позволяет им ходить в туалет ночью. Один из пациентов, который после перелома ноги фактически прикован к постели, утверждал, что его за неряшливость бьет по лицу и запугивает санитарка. При этом нет надлежащего ухода, из-за чего появились пролежни на теле. А в травматологии оперативное лечение ему так и не было проведено», — указывается в отчете группы.

«Также неприятно удивил режим ограничений для пациентов, находящихся на лечении по собственному согласию. Они не могут выходить за пределы отделений, день проводят в огражденных площадках на скамьях и резиновых шинах (на фото в заголовке. - Ред.). В отделении № 6 заходить в столовую разрешено только строем по пять человек. К собственным продуктам пациенты имеют доступ исключительно в установленное время (10:00 и 16:00)», — отмечается в документе.

Мониторинговая группа отметила, что даже после пожара, унесшего человеческие жизни, на окнах не демонтированы решетки, в том числе в тех палатах, которые выходят в закрытые дворы с высокими заборами.

В ведомстве омбудсмена сообщили, что отчет по результатам визита будет направлен руководству Одесской облосадминистрации, Министерства здравоохранения Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», представители омбудсмена выявили факты жестокого обращения с воспитанниками детского интерната в Одессе. Скандал в заведении, которое именуется центром реабилитации, разгорелся после обращения активистов, заявивших, что центр, расположенный на улице Героев Крут, по сути, «превращен в тюрьму для детей». А совсем недавно в том же интернате по недосмотру персонала ребенок получил тяжелые травмы.

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