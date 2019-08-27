24.98 / 25.25 27.62 / 28.04
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский назначил нового начальника СБУ в Киеве и области: что известно о Сергее Болдыре

16:26 27 августа 2019 450
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

После назначения начальником управления СБУ в Кировоградской области Алексея Петрова, президент Украины Владимир Зеленский продолжил кадровые перестановки в спецслужбе и подписал указ о назначении нового руководителя главка в столице и Киевской области.

Им стал Сергей Болдырь, который ранее работал начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления Службы безопасности Украины — он был назначен на эту должность летом 2016 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», новым главой Департамента защиты национальной государственности СБУ был назначен Сергей Андрущенко

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер