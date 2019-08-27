Украина

Зеленский назначил нового начальника СБУ в Киеве и области: что известно о Сергее Болдыре

После назначения начальником управления СБУ в Кировоградской области Алексея Петрова, президент Украины Владимир Зеленский продолжил кадровые перестановки в спецслужбе и подписал указ о назначении нового руководителя главка в столице и Киевской области.

Им стал Сергей Болдырь, который ранее работал начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления Службы безопасности Украины — он был назначен на эту должность летом 2016 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», новым главой Департамента защиты национальной государственности СБУ был назначен Сергей Андрущенко

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