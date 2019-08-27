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Общество и люди

Успение Пресвятой Богородицы 2019: красивые открытки и поздравления с праздником

0:07 28 августа 2019 98
Успение Богородицы
Инф. «ФАКТОВ»

28 августа, в среду, христиане восточного обряда отмечают Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (в народе — Первая Пречистая).

В этот день молятся, а также поздравляют друг друга с праздником, напоминая, что нет смерти, а есть переход от земной жизни к небесной.

Успение Богородицы

«Факты» сделали для вас подборку открыток и поздравлений с праздником.

Успение Богородицы

С Успением Богородицы
Сердечно поздравляю,
Добра и благоденствия
Вам от души желаю.

Пусть вера будет крепкою,
Надежда помогает,
Любовь в горячем сердце
Горит, не затухает.

Пускай вас Богородица
От боли защитит,
От бед, обид, отчаяния
Всегда пусть оградит.

Успение Богородицы

***
Я вас с праздником великим,
Светлым поздравляю.
В День Успения Пресвятой Богородицы
Мира всем желаю.

Пусть в сердцах живет любовь,
Радость и терпение.
Чтоб ценили каждый час,
Каждое мгновение.

Успение Богородицы

***
Еще смеется август золотой,
Но осени гонцы уже идут.
Успенье Богородицы святой,
Колокола на звоннице поют.

Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,
Живите в мире с Богом и людьми,
Пусть ангел вас крылами осенит,
И долгими пусть будут ваши дни!

***
Богородицы Успение
Церковь отмечает.
В этот день я вам любви
И добра желаю.

Богородица пускай
От беды закроет.
Вера в светлое, добро
Пусть вас успокоит.

Попросите и Марии
Для семьи здоровья.
Светлый лик ее поставьте
Вы у изголовья.

***
Богородица святая,
Всех от горя защити
И, грехи нам забывая,
Все оплошности прости.

Вот чудный день Успенья
Я хочу вам пожелать
Веры, счастья и прощенья
И родных оберегать!

Успение

Также смотрите подборку поздравлений с Днем ангела Марии.

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