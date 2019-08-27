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Успение Пресвятой Богородицы 2019: красивые открытки и поздравления с праздником

28 августа, в среду, христиане восточного обряда отмечают Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (в народе — Первая Пречистая).

В этот день молятся, а также поздравляют друг друга с праздником, напоминая, что нет смерти, а есть переход от земной жизни к небесной.

«Факты» сделали для вас подборку открыток и поздравлений с праздником.

С Успением Богородицы

Сердечно поздравляю,

Добра и благоденствия

Вам от души желаю.

Пусть вера будет крепкою,

Надежда помогает,

Любовь в горячем сердце

Горит, не затухает.

Пускай вас Богородица

От боли защитит,

От бед, обид, отчаяния

Всегда пусть оградит.

***

Я вас с праздником великим,

Светлым поздравляю.

В День Успения Пресвятой Богородицы

Мира всем желаю.

Пусть в сердцах живет любовь,

Радость и терпение.

Чтоб ценили каждый час,

Каждое мгновение.

***

Еще смеется август золотой,

Но осени гонцы уже идут.

Успенье Богородицы святой,

Колокола на звоннице поют.

Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,

Живите в мире с Богом и людьми,

Пусть ангел вас крылами осенит,

И долгими пусть будут ваши дни!

***

Богородицы Успение

Церковь отмечает.

В этот день я вам любви

И добра желаю.

Богородица пускай

От беды закроет.

Вера в светлое, добро

Пусть вас успокоит.

Попросите и Марии

Для семьи здоровья.

Светлый лик ее поставьте

Вы у изголовья.

***

Богородица святая,

Всех от горя защити

И, грехи нам забывая,

Все оплошности прости.

Вот чудный день Успенья

Я хочу вам пожелать

Веры, счастья и прощенья

И родных оберегать!

Также смотрите подборку поздравлений с Днем ангела Марии.

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