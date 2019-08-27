Политика

СМИ узнали о планах Зеленского провести закрытое совещание со "слугами народа"

Президент Украины Владимир Зеленский проведет закрытое совещание с фракцией «Слуга народа» накануне первого заседания Рады. Об этом сообщил источник в партии «Слуга народа».

«Завтра, 28 августа, с 16:00 до 19:00 все мы собираемся в „Парковый“ (ранее там располагался штаб партии „Слуга народа“. — Авт.), где пройдет встреча будущей фракции с президентом Владимиром Зеленским», — сообщил он, пишет LB.ua.

С его слов, предварительно депутатам поставлена задача «быть готовым работать всю ночь с 29 на 30 августа, а также к возможному блокированию трибуны оппозицией», — добавил источник.

Такие установки даны в связи с тем, что в первый же день депутаты должны будут принять порядка 100 законов (помимо отмены неприкосновенности в первом чтении. — Авт.), принять закон о большой реформе прокуратуры, которую якобы возглавит Рябошапка.

Также источник подтвердил, что на встрече Зеленского и депутатов «будет представлен новый премьер-министр Александр Гончарук.

«Также 29 числа мы будем голосовать в Раде за состав правительства, поэтому работа будет до утра», — прогнозирует он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Верховной Раде Украины нового созыва определились с руководителями парламентских комитетов.

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