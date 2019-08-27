В США зарегистрировали первую смерть от электронных сигарет: Супрун назвала опасные симптомы

Здоровье и медицина

В США была зафиксирована первая смерть от тяжелой болезни легких, вызванной курением электронных сигарет. Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«На днях была зафиксирована первая смерть от тяжелой болезни легких среди людей, которые используют электронные устройства для курения или вейпы. Это произошло в штате Иллинойс, США. Пациент умер в результате развития серьезной респираторной болезни, которую связывают именно с использованием электронных устройств», — написала она.

Так, было зафиксировано около 193 подобных случаев такого заболевания в 22 штатах в течение 2 месяцев (с конца июня до конца августа). Сейчас идет расследование причин всех случаев.

По ее словам, пока неизвестно, что именно послужило причиной этой болезни, но ее возникновение напрямую связывают с использованием электронных девайсов и веществ, которые при помощи их курят: все люди, у которых были зафиксированы симптомы, сообщили о регулярном или недавнем использовании таких устройств.

«Характерными были симптомы, такие как: кашель, одышка и усталость, в некоторых случаях рвота и диарея. В нескольких тяжелых случаях сообщено о повреждении легких. Доказательств, что эти симптомы имеют инфекционное происхождение, пока также нет. В то же время остается неясным, имеют ли эти случаи одну причину или это разные заболевания с подобными признаками», — заметила Супрун.

Она подчеркнула, что эксперты видят потенциальную угрозу в веществах, входящих в состав жидкостей для заправки вейпов и других электронных устройств для курения.

«Есть много разновидностей этих устройств и жидкостей, которые имеют большое количество компонентов. Некоторые из них могут быть безопасными, некоторые нет. Что именно вдыхает человек во время курения электронного устройства или вейпа — неизвестно», — написала Супрун.

Она предупредила, что безопасных сигарет не существует и предложила на законодательном уровне ввести определение электронных сигарет, регулировать содержание компонентов, в частности ароматизаторов, и ограничить продажу табака.

Как писали «ФАКТЫ», 23 августа в США была впервые в истории зафиксирована смерть, прямо связанная с курением электронных сигарет. Летальный случай произошел в штате Иллинойс.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter