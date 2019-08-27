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Проведет ночь в ИВС? Выяснились детали задержания Богатыревой
Задержанная в аэропорту «Жуляны» экс-глава Минздрава Раиса Богатырева проведет ночь в Изоляторе временного содержания (ИВС) Нацполиции на Косогорном переулке. Об этом пишет LB.UA со ссылкой на свои источники.
По информации издания, Богатыреву привезли в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения, однако это было после завершения рабочего времени. Поэтому суд не принимал решения, заседание перенесено на среду.
Сообщается, что адвокаты Богатыревой добились решения о снятии всех претензий с их подзащитной. Но при этом экс-министр прилетела, сознательно понимая, что могут быть проблемы. Ибо по одним документам розыск у нее прекращён, по другим — все претензии в силе.
Напомним, Богатырева подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
ГПУ 16 сентября 2016 года обратилась в Печерский райсуд Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении Богатыревой в связи с тем, что она находилась за пределами Украины.
Также Генпрокуратура еще в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся в исполнении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-министр здравоохранения времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в Украину во вторник, 27 августа, и была передана сотрудникам Национальной полиции. Бывшая чиновница прилетела из Минска после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако, она была задержана,
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