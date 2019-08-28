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Не Гончарук: Коломойский назвал своего фаворита на пост премьер-министра
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что не выдвигал ни одного кандидата на пост премьер-министра и никого не поддерживает.
Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
«Рашкован вообще минус, исключено. Коболев не готов сам, по-моему, не хочет на данном этапе, хотя очень достойный кандидат. Но просто это общественное мнение — в нищей стране большой размер премии — это компромат. Хотя эта премия вообще ничего — 0, по сравнению с той огромной работой, какую он сделал для страны. Абромавичус — ноль шансов. Данилюк — ноль шансов. Алексей Гончарук в шорт-листе, причем, на мой взгляд, это один из фаворитов. Я склоняюсь к кандидатуре Витренко, потому что с ним знаком. Но говорят, что и Гончарук тоже в порядке, очень умный», — заявил он.
Коломойский также прокомментировал возможность своего назначения на этот пост: «В таком случае наши американские партнеры сойдут с ума. Если меня назначат, а потом с нами все партнеры разорвут отношения, то лучше не назначать. Без тушенки и второго фронта, все-таки будет тяжело».
Напомним, президент Владимир Зеленский 24 августа заявил, что кандидатов в премьеры двое, но не назвал их фамилии. Нардеп 8-го созыва Сергей Лещенко поделился информацией, что наиболее вероятно назначение на должность главы Кабмина Алексея Гончарука.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», новым премьер-министром Украины может стать заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук. Об этом СМИ сообщили источники в окружении Зеленского. Кроме того, стало известно, что в среду, 28 августа, Зеленский и руководство ОП будут проводить собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..