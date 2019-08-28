Подарок с «гениталиями»: свекровь неудачно «порадовала» молодоженов перед медовым месяцем

Мир

В Великобритании женщина решила сделать подарок своему сыну и его невесте, подарив медаль, сделанную по фотографии счастливого момента в их жизни — предложения руки и сердца. К сожалению, ее идея оказалась довольно неудачной, пишет администратор Instagram-аккаунта @awkwardfamilyphotos.

«Моя свекровь посчитала хорошей идеей сделать медаль с изображением этого прекрасного момента», — подписал он пост.

Причина — в том, что на медали вторая рука юноши, предлагающего кольцо, некоторым юзерам напомнила опустившийся мужской половой орган.

«Иронично, но эта скульптура символизирует и медовый месяц пары», — писали одни комментаторы. «Не могу перестать смеяться», — признавались другие пользователи сети. «Я бы точно сказала «да», — глумились женщины под публикацией. «Непристойное предложение», — добавляли третьи.

Публикация стала вирусной и собрала больше 26 тысяч лайков и сотни комментариев.

В чем-то похожий случай произошел в апреле: британка Даниэль Эдамс случайно испекла на день рождения 14-летней дочери торт, напоминающий гениталии. Когда подруги женщины увидели ее творение, они принялись шутить, что большой пунцовый рог похож на фаллоимитатор.

Ранее «ФАКТЫ» о том, что во время рабочей поездки в Черкассы президенту Владимиру Зеленскому пытались вручить «подарок с сюрпризом» и подтекстом — его бюст. К счастью, у главы государства хватило чувства юмора правильно отреагировать на подобные «инициативы». «Где вы это взяли? Это ужас», — возмутился Зеленский и потребовал убрать неуместное творение.

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