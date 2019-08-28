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Подарок с «гениталиями»: свекровь неудачно «порадовала» молодоженов перед медовым месяцем
В Великобритании женщина решила сделать подарок своему сыну и его невесте, подарив медаль, сделанную по фотографии счастливого момента в их жизни — предложения руки и сердца. К сожалению, ее идея оказалась довольно неудачной, пишет администратор Instagram-аккаунта @awkwardfamilyphotos.
«Моя свекровь посчитала хорошей идеей сделать медаль с изображением этого прекрасного момента», — подписал он пост.
Причина — в том, что на медали вторая рука юноши, предлагающего кольцо, некоторым юзерам напомнила опустившийся мужской половой орган.
«Иронично, но эта скульптура символизирует и медовый месяц пары», — писали одни комментаторы. «Не могу перестать смеяться», — признавались другие пользователи сети. «Я бы точно сказала «да», — глумились женщины под публикацией. «Непристойное предложение», — добавляли третьи.
Публикация стала вирусной и собрала больше 26 тысяч лайков и сотни комментариев.
В чем-то похожий случай произошел в апреле: британка Даниэль Эдамс случайно испекла на день рождения 14-летней дочери торт, напоминающий гениталии. Когда подруги женщины увидели ее творение, они принялись шутить, что большой пунцовый рог похож на фаллоимитатор.
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