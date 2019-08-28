Происшествия

В Дрогобыче прогремел смертельный взрыв в многоэтажном доме: много пострадавших (фото)

В Дрогобыче Львовской области 28 августа в 2:46 по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж.

Как сообщили в ГСЧС Украины, дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения. Из-под завалов спасены 6 человек (из них 1 ребенок), которые госпитализированы в больницу. Один человек погиб.

К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 72 человека и 21 единица техники, из них от ГСЧС 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

Тем временем, полицейские открыли уголовное производство по факту обрушения жилого дома в Дрогобыче. По их данным с телесными повреждениями в больницу доставили семерых человек (из них четверо детей).

«Открыто уголовное производство по ч.3 ст.270−1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Сейчас мы устанавливаем, что могло привести к обвалу здания», — рассказал и.о. начальника полиции Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

Как писали «ФАКТЫ», в декабре в Фастове Киевской области взрыв в жилом пятиэтажном доме разрушил несколько этажей. Несколько человек погибли.

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