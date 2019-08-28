- 08:33 В Кропивницком наказали учителя, избившего своего коллегу прямо на глазах у школьников
- 08:32 «Меня считали суперрейнджером»: украинец стал лучшим зарубежным выпускником Королевской военной академии
- 08:25 Дорого и престижно: красавица-внучка Софии Ротару уехала учиться в США
- 08:24 Грузинский силач одним пальцем сдвинул с места морской буксир весом 200 тонн
- 08:17 Опять двойников перепутали: сеть насмешило свежее фото Путина
- 08:03 «Вижу пылающее авто, а в нем ребята горят, как чучела»: 5 лет назад Россия устроила ад под Иловайском
- 07:56 Где смотреть онлайн «Аякс» — АПОЕЛ: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 07:51 Погостив у бабушки, Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми вернулись домой – снова бюджетным авиарейсом
- 07:45 Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день и как отмечать праздник
- 07:43 Где смотреть онлайн «Заря» — «Эспаньол»: расписание трансляций поединка Лиги Европы
- 07:32 Блеск в глазах предупреждает о заболеваниях щитовидной железы, а потрескавшиеся губы — о гастрите
- 07:19 Советский танк помог «Црвене Звезде» на зубах пробиться в Лигу чемпионов
В Дрогобыче прогремел смертельный взрыв в многоэтажном доме: много пострадавших (фото)
В Дрогобыче Львовской области 28 августа в 2:46 по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж.
Как сообщили в ГСЧС Украины, дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения. Из-под завалов спасены 6 человек (из них 1 ребенок), которые госпитализированы в больницу. Один человек погиб.
К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 72 человека и 21 единица техники, из них от ГСЧС 40 человек личного состава и 10 единиц техники.
Тем временем, полицейские открыли уголовное производство по факту обрушения жилого дома в Дрогобыче. По их данным с телесными повреждениями в больницу доставили семерых человек (из них четверо детей).
«Открыто уголовное производство по ч.3 ст.270−1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Сейчас мы устанавливаем, что могло привести к обвалу здания», — рассказал и.о. начальника полиции Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.
Как писали «ФАКТЫ», в декабре в Фастове Киевской области взрыв в жилом пятиэтажном доме разрушил несколько этажей. Несколько человек погибли.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...