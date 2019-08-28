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Украина

В Кропивницком наказали учителя, избившего своего коллегу прямо на глазах у школьников

8:33 28 августа 2019 274
Суд
Инф. «ФАКТОВ»

В Кропивницком Кировский районный суд вынес решение по делу учителя физической культуры одной из школ города, который избил другого учителя.

Так, в этом году учитель находился в спортзале школы и начал звать к себе другого физрука, чтобы показать ему боксерскую грушу, которую якобы тот испачкал. Коллега отказался подойти, что очень возмутило мужчину и он ответил на это тремя ударами кулаком в голову. Все это произошло на глазах школьников, пишет DOZOR.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение) и назначил ему наказание в виде штрафа в 850 гривен. Суд также взыскал с экс-физрука в пользу потерпевшего 1250 гривен материального ущерба и 5000 гривен морального ущерба.

Как писали «ФАКТЫ», зимой в Ивано-Франсковской области директор школы и учитель физкультуры избили патрульных полицейских, которые остановили их за нарушение правил дорожного движения. Инцидент произошел в селе Королевка Коломыйского района. Один из стражей порядка оказался в больнице.

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