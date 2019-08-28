Происшествия

Выбросили из машины с перерезанным горлом: в Киеве произошла трагедия с молодым парнем (фото, видео)

В ночь на среду, 28 августа, в Киеве на Окружной дороге погиб парень, которого выбросили из машины с перерезанным горлом. Ранее в Николаевской области 16-летний подросток зарезал деда, который прервал компьютерную игру.

Как сообщает «Информатор», молодого человека (на вид лет 25-ти) заметили около 1:30 недалеко от пересечения столичной Окружной с улицей Григоровича-Барского — он, шатаясь, пытался остановить машину.

Водитель, остановившийся возле парня, сначала подумал, что тот пьян. Но, подойдя ближе, увидел, что молодой человек весь в крови и держится за шею. Мужчина попытался помочь раненому, но тот вскоре умер от потери крови прямо на тротуаре.

Издание сообщает, что свидетели ЧП говорили о сером Daewoo Lanos, из которого выбросили раненого, а также об измазанном кровью салоне автомобиля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Славутиче (Киевская область) трое мужчин избили четвертого, а затем один из нападавших полоснул жертву ножом, перерезав сонную артерию.

Эксклюзивный материал об этом резонансном убийстве «Двое держали за руки, третий полоснул ножом по шее: рассказ очевидца жуткого убийства военного в Славутиче (фото)» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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