- 11:21 Самый дорогой футболист мира снялся в криминальном сериале
- 11:04 В России жестоко избили известного актера: он в больнице
- 10:57 "Европейская Солидарность" выступила против свободы антиукраинской пропаганды
- 10:52 Обмен пленными: адвокат заявил о переносе даты процедуры
- 10:46 В России обрушилась стена здания: под завалами оказались около 10 человек
- 10:32 Экс-футболист сборной США умер в 35 лет
- 10:30 Масштабный пожар на крупнейшем рынке в Одессе: сгорело 40 торговых павильонов
- 10:24 Ударил в живот и убежал: восьмилетний мальчик спасся от насильника в Николаеве
- 10:17 Ломаченко – Кэмпбелл: прогнозы букмекеров на объединительный бой
- 10:03 Путинские военные избили семью с ребенком на пляже в Крыму
- 10:02 «Наш президент – идиот»: бразильцы массово извиняются перед Брижит Макрон за поступок Болсонару
- 09:59 Первое заседание Верховной Рады девятого созыва: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей
Ударил в живот и убежал: восьмилетний мальчик спасся от насильника в Николаеве
В Николаеве 8-летний школьник умудрился отбиться от насильника, который завел ребенка в глухой угол двора и приказал раздеться. Ранее одесские полицейские задержали 63-летнего педофила, изнасиловавшего 9-летнего мальчика.
Как сообщает издание «Новости-N» со ссылкой на источник в николаевской прокуратуре, ЧП произошло утром в понедельник, 26 августа, во дворе дома по ул. Маршала Василевского. Второклассник сначала гулял во дворе со старшей сестрой, но потом девочка ушла домой, а мальчик остался.
В какой-то момент к школьнику подошел мужчина средних лет. Он завел мальчика в глухой угол двора и, убедившись, что их никто не видит, приказал ребенку снять штаны и нижнее белье.
Когда педофил попытался «перейти к действиям», мальчик ударил мужчину кулаком в живот и, воспользовавшись его замешательством, сбежал Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 15, ст. 152 УК Украины — «Попытка изнасилования».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове женщина обратилась в полицию с заявлением, что сосед насильно удерживал ее маленьких сыновей (7 и 10 лет), бил их совершал в отношении них развратные действия. Полиция задержала 35-летнего мужчину, который таким образом решил разобраться с обидчиками его ребенка.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт