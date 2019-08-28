Происшествия

Ударил в живот и убежал: восьмилетний мальчик спасся от насильника в Николаеве

В Николаеве 8-летний школьник умудрился отбиться от насильника, который завел ребенка в глухой угол двора и приказал раздеться. Ранее одесские полицейские задержали 63-летнего педофила, изнасиловавшего 9-летнего мальчика.

Как сообщает издание «Новости-N» со ссылкой на источник в николаевской прокуратуре, ЧП произошло утром в понедельник, 26 августа, во дворе дома по ул. Маршала Василевского. Второклассник сначала гулял во дворе со старшей сестрой, но потом девочка ушла домой, а мальчик остался.

В какой-то момент к школьнику подошел мужчина средних лет. Он завел мальчика в глухой угол двора и, убедившись, что их никто не видит, приказал ребенку снять штаны и нижнее белье.

Когда педофил попытался «перейти к действиям», мальчик ударил мужчину кулаком в живот и, воспользовавшись его замешательством, сбежал Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 15, ст. 152 УК Украины — «Попытка изнасилования».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове женщина обратилась в полицию с заявлением, что сосед насильно удерживал ее маленьких сыновей (7 и 10 лет), бил их совершал в отношении них развратные действия. Полиция задержала 35-летнего мужчину, который таким образом решил разобраться с обидчиками его ребенка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter