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Мир

В России обрушилась стена здания: под завалами оказались около 10 человек (фото, видео)

10:46 28 августа 2019 49
Обрушение дома
Инф. «ФАКТОВ»

В российском Новосибирске обрушилось строящееся здание. Девять рабочих могут находиться под завалами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«На месте работают спасатели. Одного строителя удалось спасти — его передали медикам. Площадь обрушения — 150 квадратов», — говорится в сообщении.

Следственный комитет заявил, что при обрушении здания в Новосибирске погибло как минимум два человека. Возбуждено уголовное дело. На месте работают кинологи — продолжается разбор завалов. Спасателям удалось достать из-под завалов троих людей.

Как писали «ФАКТЫ», в украинском Дрогобыче в ночь на 28 августа также произошло обрушение здания. Взрыв разрушил целый подъезд четырехэтажного здания. Один человек погиб, еще семеро были госпитализированы. К проведению поисково-спасательных работ всего привлечены 72 человека и 21 единица техники, из них от ГСЧС 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

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