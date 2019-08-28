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В России обрушилась стена здания: под завалами оказались около 10 человек (фото, видео)
В российском Новосибирске обрушилось строящееся здание. Девять рабочих могут находиться под завалами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«На месте работают спасатели. Одного строителя удалось спасти — его передали медикам. Площадь обрушения — 150 квадратов», — говорится в сообщении.
Следственный комитет заявил, что при обрушении здания в Новосибирске погибло как минимум два человека. Возбуждено уголовное дело. На месте работают кинологи — продолжается разбор завалов. Спасателям удалось достать из-под завалов троих людей.
Как писали «ФАКТЫ», в украинском Дрогобыче в ночь на 28 августа также произошло обрушение здания. Взрыв разрушил целый подъезд четырехэтажного здания. Один человек погиб, еще семеро были госпитализированы. К проведению поисково-спасательных работ всего привлечены 72 человека и 21 единица техники, из них от ГСЧС 40 человек личного состава и 10 единиц техники.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?