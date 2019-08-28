Самый дорогой футболист мира снялся в криминальном сериале (фото, видео)

Спорт

Футболист французского «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар попробовал себя в новом амплуа. Залечивая травму и решая вопрос своего дальнейшего трудоустройства, нападающий примерил на себя роль актера и снялся в третьем сезоне популярного испанского сериала «Бумажный дом».

«Мне удалось реализовать свою мечту и стать частью любимого телесериала. Теперь я могу поделиться со всеми своим персонажем. Спасибо, «Бумажный дом», — написал Неймар на своей странице в Twitter.

Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês !

Gracias @lacasadepapel !#LCDP3 #nuevofichaje #lacasadepapel pic.twitter.com/fxwWieoP0N — Neymar Jr (@neymarjr) 27 августа 2019 г.

К слову, сцены с участием Неймара (его персонажа зовут Жоао. — Авт.) были сняты еще в начале 2019-го, но его участие в телесериале могло остаться тайной после обвинений футболиста в изнасиловании. Только после того, как с нападающего сняли все обвинения, найдя массу противоречий в показаниях предполагаемой жертвы, персонажа бразильца вернули в сериал.

Персонаж Неймара Жоао мог так и не появиться в сериале

Фильм выходит в жанре криминальной драмы, в котором действие разворачивается вокруг группы авантюристов во главе с Профессором, планирующих ограбление Испанского королевского монетного двора. Сериал вызвал огромный интерес в Испании, в связи с чем права на его международный показ купил американский стриминговый сервис Netflix. В итоге «Бумажный дом» стал самым популярным неаглоязычным телесериалом платформы, а газета The New York Times включила его в свой список лучших иностранных сериалов 2018 года. Третий сезон «Бумажного дома» за семь дней показа на платформе Netflix посмотрели 34 млн зрителей.

Отметим, что если с актерской карьерой у Неймара дела наладились, то в футбольной пока есть неопределенность. Игрок пока не провел ни одного матча за «ПСЖ» в нынешнем сезоне, а вообще на поле не выходит с начала июня, когда в товарищеском матче за сборную получил травму. По информации СМИ, бразилец оповестил руководство клуба в ультимативной форме о желании до 1 сентября, когда закрывается трансферное окно, вернуться в Испанию, где в его услугах заинтересованы «Барселона» и «Реал».

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