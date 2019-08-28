Шоу-бизнес

Слава Каминская оторвалась с друзьями на яхте на Лазурном берегу (фото, видео)

Популярная певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая недавно с коллегой Викой устроили драку на свадьбе за букет невесты, снова отдыхает. Она вместе с друзьями путешествует на яхте у Лазурного берега Франции. Яркими фото и видео певица делится на своей странице в Instagram.

Слава похвасталась, что побывала в Каннах.

В основном компания вместе с известным путешественником Артемием Суриным проводит время на яхте, купаясь и загорая, устраивая яркие вечеринки с песнями и танцами.

«Жизнь одна❤приходит момент, когда ты начинаешь это понимать и принимать», — написала Слава под фото.

Каминская устроила импровизированный концерт, исполнив хит «Сережа». Послушать певицу собралось несколько яхт.

Также Слава призналась, что очень боялась прыгать в море с яхты. Но ей удалось побороть свой страх и нырнуть в прозрачную бирюзовую воду.

Ранее Слава Каминская отдыхала в Греции и хвасталась роскошной фигурой в купальнике.

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