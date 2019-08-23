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Слава и Вика из «НеАнгелов» устроили драку на свадьбе (фото, видео)
Популярные певицы Вика и Слава из группы «НеАнгелы» погуляли на свадьбе своего близкого друга. Девушки тщательно подбирали наряды. Особенно Слава, которая собиралась пойти на торжество в шубе. Вика выбрала длинное синее платье с вырезом, отрывающим ногу. А Слава — светлый цветастый брючный костюм-пижаму.
Девушки устроили настоящее сражение за букет невесты. Вика и Слава стояли первыми среди желающих поймать цветы, чтобы вскоре, если верить примете, выйти замуж. Вика еще не была замужем, у нее есть любимый молодой человек, который сделал ей предложение. А Слава только недавно развелась с мужем. Видимо, девушки так хотят замуж, что готовы были валяться по полу, пытаясь отобрать друг у друга заветный букет.
Затем Слава опубликовала еще одно видео, на котором она веселится с подругами за столом, задрав ногу.
«Проблема нашего общества в отсутствии юмора и интеллекта по совместительству. Мои друзья и я. Нам было смешно», — написала Слава под видео.
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