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Синоптик рассказала, когда Украину накроют дожди
В четверг, 29 августа, несмотря на холодный атмосферный фронт, который коснется северо-восточной части страны, в Украине по-прежнему будет сухо и солнечно, а ближайшие дожди ожидаются лишь через неделю.
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, холодный фронт скажется на температуре в северных и восточных областях, где столбики термометров опустятся до + 22 + 26 градусов, в Сумской и Харьковской областях местами ожидается +20 градусов.
«В центральных областях — Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская — ожидается + 25 + 28 градусов. На юге и западе Украины будет теплее, в течение дня + 28 + 32 градуса. Дождей, как не было, так и не будет», — обещает синоптик.
В Киеве 29 августа температура будет комфортной: ближайшей ночью + 14 + 17 градусов, днем — до +23 + 25 градусов.
«В выходные дни, на грани лета и осени, 31 августа -1 сентября, температура воздуха снова повыситься до жары практически по всей Украине. По предварительным прогнозам, первый дождь замаячит нам 7 сентября — только в следующую, а не в ближайшую субботу!» — обещает Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по погоде в день Успения Пресвятой Богородицы, который отмечают 28 августа, судили о том, какой будет осень и зима. По поверьям, если на Успение идет дождь, то лить будет еще 40 дней, а обильная роса гарантирует 40 дней теплой и сухой погоды. Иней на деревьях в этот день обещал раннюю осень и быстрое наступление зимы, а гроза холодную осень и суровую зиму.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!