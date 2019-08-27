Лето задержится: синоптик рассказала о погоде в первые дни сентября

Общество и люди

В среду, 28 августа, погоду в Украине будет определять антициклон — в стране по-прежнему будет сухо и по-летнему жарко.

«Сухо, сухо и сухо. Антициклон, антициклон и антициклон. Такой прогноз погоды уходит аж за синоптический горизонт. То есть, до конца недели, а также и на следующей, в Украине будет преобладать сухая малооблачная воздушная масса. Единственное исключение — какие-то влажные облака могут временами набегать на запад страны, однако ничего существенного там не предвидится», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха днем по-прежнему будет высокой. Так, 28 августа на западе и юге будет до + 28 + 33 градусов, на севере, востоке и в большинстве центральных областей ожидается + 24 + 29 градусов.

В четверг, 29 августа, на севере и востоке станет на пару градусов прохладнее — до + 22 + 26 градусов.

В Киеве в среду будет солнечно, без осадков, температура днем +27 градусов. В четверг, 29 августа, температура снизиться до + 23 + 25 градусов.

«Однако в дальнейшем столбики термометров снова поползут вверх и 1−2 сентября в Украине практически везде будет жарко. Поэтому школьникам не стоит одевать пиджачки, особенно темные, или любую другую душную одежду, а вот мамам раз будет хорошо продемонстрировать красивые открытые платья перед родителями одноклассников. Словом, пейте побольше воды, держите при себе термическую водичку, веер, темные очки, ешьте арбузы и помидоры, ставьте в вазы астры и георгины», — советует Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине до 27 августа включительно была объявлена чрезвычайная пожарная опасность — 5 класса.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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