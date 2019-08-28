Трагедия в Дрогобыче: названа возможная причина обвала подъезда многоэтажного дома

Происшествия

Подъезд дома на Грушевского, 101 в Дрогобыче, в котором ночью произошел взрыв, мог обрушиться из-за ошибки при строительстве. Так считает председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.

По его мнению, из-за ошибки строителей возникли проблемы с подпорными стенами.

«Дом разрушен, причины еще выясняются, похоже на обвал. Созданные проблемы с подпорными стенами, ошибки при строительстве еще в 1960-х. На месте работают спасатели, проводятся мероприятия по отселению. После разборки завала будут соответствующие выводы причин трагедии. К сожалению, погибли люди. Молимся за тех, кто еще под обломками. Надежда есть всегда», — написал Ганущин в Facebook.

Заместитель начальника Главного управления ГосЧС во Львовской области Валерий Глобенко в эфире «24 канала» сказал, что на данный момент трудно давать прогнозы, сколько времени понадобится, чтобы полностью разобрать завалы.

По его словам, есть опасность нового обрушения элементов конструкций многоэтажки, а именно плит перекрытия.

Напомним, разрушенный четырехэтажный дом построен в 1960 году, кирпичный на 64 квартиры. Обвалился второй подъезд, в котором находилось 15 квартир и парикмахерская: 7 квартир разрушено (4 однокомнатные, 3 трехкомнатные и помещение парикмахерской), получили повреждения 8 квартир (3 двухкомнатные, 5 трехкомнатные).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время взрыва в Дрогобыче Львовской области в ночь на 28 августа погибло два человека, еще семеро были госпитализированы. Среди пострадавших трое детей.

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