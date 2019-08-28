- 16:11 Трагедия в Одессе: суд решил не выпускать владельца "Токио стар" из СИЗО
- 16:10 Год даю: Коломойский предрек досрочные выборы в Верховную Раду
- 16:08 Зеленский переговорил с советником Трампа: что обсуждали
- 16:07 «Кровавый» розыгрыш: мать довела сыновей до истерики с помощью морковки и пищевого красителя
- 16:05 Жемчуг и кружева: Maruv показала новый эпатажный образ для «Танців з зірками»
- 16:00 В Киеве 28–31 августа жителям нескольких районов отключат воду (адреса)
- 15:54 Один ребенок погиб, еще двое травмированы: водитель "под кайфом" стал виновником трагедии в Николаевской области
- 15:49 В Киеве дерзко ограбили обменник валют: первые подробности
- 15:42 Сколько будет стоить доллар осенью: прогнозы украинских и зарубежных экспертов
- 15:32 СМИ назвали имя вице-спикера Рады от оппозиции
- 15:26 Госсекретарь EURACOAL назвал правильным применение формулы «Роттердам+» в импортном паритете
- 15:21 «Центрэнерго» будет покупать уголь у неизвестной фирмы, связанной с Коломойским, — Трохимец
В Украине изменились правила оформления паспорта: что важно знать
Кабинет Министров принял постановление, которое позволит фотографироваться на паспорт в головном уборе. Об этом сообщили на сайте правительства.
Отмечается, что целью данного постановления является адаптация законодательства Украины к международному. Теперь при оформлении документов учитываются рекомендации ІCАО.
Вступят в силу новые правила в октябре. Они упростят процесс получения паспорта представителям различных религиозных конфессий.
Постановление оставляет в силе такие требования к фото на паспорт: фотографирование четко анфас; лоб и лицо — открыты; лицо должно занимать 70−80% площади снимка; должно быть видно плечи; человек должен смотреть строго в объектив; глаза должны быть открыты.
Как писали «ФАКТЫ», с 1 июля 2019 года увеличилась стоимость оформления документов с электронным носителем, в частности, биометрического загранпаспорта и паспорта гражданина Украины в виде ID-карты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!