Украина

В Украине изменились правила оформления паспорта: что важно знать

Кабинет Министров принял постановление, которое позволит фотографироваться на паспорт в головном уборе. Об этом сообщили на сайте правительства.

Отмечается, что целью данного постановления является адаптация законодательства Украины к международному. Теперь при оформлении документов учитываются рекомендации ІCАО.

Вступят в силу новые правила в октябре. Они упростят процесс получения паспорта представителям различных религиозных конфессий.

Постановление оставляет в силе такие требования к фото на паспорт: фотографирование четко анфас; лоб и лицо — открыты; лицо должно занимать 70−80% площади снимка; должно быть видно плечи; человек должен смотреть строго в объектив; глаза должны быть открыты.

Как писали «ФАКТЫ», с 1 июля 2019 года увеличилась стоимость оформления документов с электронным носителем, в частности, биометрического загранпаспорта и паспорта гражданина Украины в виде ID-карты.

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