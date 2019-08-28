Украина

Коломойский пообещал не покупать предприятия в Украине на протяжении пяти лет

Скандально известный олигарх Игорь Коломойский, вернувшись в Украину, заявил, что на протяжении ближайших пяти лет не станет покупать в стране никакие предприятия. Об этом он сказал в интервью главному редактору «Цензор.Нет» Юрию Бутусову.

Кроме того, Коломойский уточнил, что никакие активы не заберет и не отнимет.

По его словам, он хочет только, чтобы снизились тарифы. Это улучшит состояние экономики, а значит и благосостояние населения, которое перестанет выезжать из страны. Иначе Украина может исчезнуть с карты мира как субъект.

И для сохранения государства бизнесмен готов на многое, даже не пожалеет свой бизнес.

«…если для того, чтобы Украина выжила, надо стать не то что социал-демократом, а коммунистом, то я тоже на это готов. Я готов все сдать и стать, допустим, простым директором завода, как было у большевиков при НЭПе», — сказал Коломойский.

Между тем, после возвращения в Украину Игорь Коломойский стал наращивать бизнес, пытаясь добиться льгот от государства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недавно фирмы Коломойского стали поставлять дизельное топливо «Укрзалізниці», чего не было со времен премьерства Юлии Тимошенко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter