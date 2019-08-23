Украина

Коломойский снова стал поставщиком топлива для "Укрзалізниці"

Скандальный олигарх Игорь Коломойский, который после возвращения в Украину, стал наращивать свой бизнес, добиваясь преференций от государства, обеспечил своим подконтрольным фирмам солидные договора на поставку топлива для «Укрзалізниці».

Согласно данным системы «Прозорро», филиал «Укрзалізниці» «Центр обеспечения производства» 22 августа заключил четыре договора на поставку дизельного топлива на сумму 1,01 млрд гривен.

Часть суммы освоит ООО «Оил-Трейд 2018» из Кременчуга. Фирма поставит 20 тысяч тонн дизеля по цене 25,31−25,38 тысяч гривен за тонну.

По данным программы «Наші гроші», бенефициарами этой компании являются жители Днепра Виталий Островский и Андрей Алексеев. «Компания впервые получила государственный подряд, но номер телефона этой фирмы раньше указывала как свой компания ООО «Альянс Эволюшн» из орбиты Игоря Коломойского.

Издание пишет, что есть ряд косвенных улик, указывающих на то, что «Оил-Трейд 2018» контролируется группой «Приват».

В частности, в первом полугодии 2019 года фирма поставляла кременчугские нефтепродукты для ряда подконтрольных «Привату» предприятий: «ДнепрАзоту», Никопольскому ферросплавному заводу, аэропорту «Днепропетровск» и другим.

Также появилась информация, что весной 2019 на тендере на поставку дизтоплива компания «ТПГ «Альфа» подала справку, указав, что «Оил-Трейд 2018», как ее поставщик, является постоянным представителем «Укртатнафты» в Кременчуге.

Журналисты программы «Наші гроші» утверждают, что последний раз подконтрольные Коломойскому фирмы получали такие крупные государственные подряды на поставку топлива в 2014 году, когда Коломойский был губернатором Днепропетровской области.

А «Укрзалізниці» фирмы Коломойского поставляли топливо во времена премьерства Юлии Тимошенко.

Отметим, «Укрзалізниця» является крупнейшим потребителем дизельного топлива. В 2018 году она получила по контрактам 327 тысяч тонн ДТ.

Ранее олигарх Игорь Коломойский высказался против покупки Украиной российского газа. Бизнесмен считает, что российский газ никогда не был нужен Украине.

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