- 16:11 Трагедия в Одессе: суд решил не выпускать владельца "Токио стар" из СИЗО
- 16:10 Год даю: Коломойский предрек досрочные выборы в Верховную Раду
- 16:08 Зеленский переговорил с советником Трампа: что обсуждали
- 16:07 «Кровавый» розыгрыш: мать довела сыновей до истерики с помощью морковки и пищевого красителя
- 16:05 Жемчуг и кружева: Maruv показала новый эпатажный образ для «Танців з зірками»
- 16:00 В Киеве 28–31 августа жителям нескольких районов отключат воду (адреса)
- 15:54 Один ребенок погиб, еще двое травмированы: водитель "под кайфом" стал виновником трагедии в Николаевской области
- 15:49 В Киеве дерзко ограбили обменник валют: первые подробности
- 15:42 Сколько будет стоить доллар осенью: прогнозы украинских и зарубежных экспертов
- 15:32 СМИ назвали имя вице-спикера Рады от оппозиции
- 15:26 Госсекретарь EURACOAL назвал правильным применение формулы «Роттердам+» в импортном паритете
- 15:21 «Центрэнерго» будет покупать уголь у неизвестной фирмы, связанной с Коломойским, — Трохимец
СМИ назвали имя вице-спикера Рады от оппозиции
Вице-спикером Верховной Рады могут избрать депутата от партии «Батьківщина» Елену Кондратюк. Напомним, первое заседание Рады запланировано на 29 августа.
О кандидатуре сообщает «Левый берег», ссылаясь на свои источники.
Кондратюк — кандидат юридических наук. В 1993 году окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
Является депутатом Верховной Рады с 2007 года. Она входит в политсилу Юлии Тимошенко. Секретарь Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики, заместитель члена постоянной делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, сопредседатель межфракционного депутатского объединения «Равные возможности». В ноябре 2018 года попала под российские санкции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двух других претендентах на эту должность. Народные депутаты, избранные в Раду по мажоритарным округам как самовыдвиженцы, предложили на пост вице-спикера кандидатуру Ирины Констанкевич. Депутаты от «Европейской солидарности» хотят отдать этот пост лидеру крымскотатарского народа, действующему народному депутату Украины Мустафе Джемилеву.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»