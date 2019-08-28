Политика

СМИ назвали имя вице-спикера Рады от оппозиции

Вице-спикером Верховной Рады могут избрать депутата от партии «Батьківщина» Елену Кондратюк. Напомним, первое заседание Рады запланировано на 29 августа.

О кандидатуре сообщает «Левый берег», ссылаясь на свои источники.

Кондратюк — кандидат юридических наук. В 1993 году окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Является депутатом Верховной Рады с 2007 года. Она входит в политсилу Юлии Тимошенко. Секретарь Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики, заместитель члена постоянной делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, сопредседатель межфракционного депутатского объединения «Равные возможности». В ноябре 2018 года попала под российские санкции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двух других претендентах на эту должность. Народные депутаты, избранные в Раду по мажоритарным округам как самовыдвиженцы, предложили на пост вице-спикера кандидатуру Ирины Констанкевич. Депутаты от «Европейской солидарности» хотят отдать этот пост лидеру крымскотатарского народа, действующему народному депутату Украины Мустафе Джемилеву.

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