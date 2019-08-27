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Украина

Онлайн-трансляция первого заседания Верховной Рады девятого созыва

14:38 27 августа 2019 230
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 29 августа, состоится первое торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва.

Центральная избирательная комиссия уполномочила секретариат ЦИК выдать в этот день избранным нардепам удостоверения и нагрудные знаки народных депутатов Украины.

Окно онлайн-трансляции первого заседания нового парламента появится за час до начала.

Ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук обещал, что среди первых проектов законов, которые вынесут на рассмотрение, будет законопроект об импичменте президента, а также перевод документооборота парламента в электронную форму вместо бумажной и изменения в Конституцию, которые позволят лишать народных депутатов полномочий за «кнопкодавство».

В то же время спикер Верховной Рады восьмого созыва Андрей Парубий заявил, что силовики в Раде заблокировали работу технической службы после того, как было дано распоряжение о проверке возможности запуска в работу сенсорной кнопки для голосования. В Госбюро расследований, в свою очередь, заявили о проведении досудебного расследования по ст. 363 Уголовного кодекса, которое касается возможных нарушений должностными лицами аппарата Верховной Рады правил эксплуатации ЭВМ и автоматизированных систем путем внедрения сенсорной клавиши.

До этого Стефанчук заявлял, что парламент перейдет на новую систему голосования «Рада-4» — на голосование по отпечатку пальца — в период зимних каникул. И выражал сомнение в легитимности голосования при помощи действующей электронной системы «Рада-3»

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