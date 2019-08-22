Маму с ребенком доставали из-под машины: видео с места жуткого ДТП в Киеве

Происшествия

В Киеве днем в четверг, 22 августа, на Днепровской Набережной, 19а, в ДТП пострадали мама с ребенком, которых пришлось доставать из-под авто. Ранее на трассе Киев — Чоп на въезде в город Буск в ДТП погиб шестилетний ребенок.

Видео ЧП, произошедшего в столичном дворике, выложил в социальные сети «Киев Оперативный». «После столкновения они были под авто — ребята поднимали машину и доставали их оттуда. Свидетели говорят, что, скорее всего, водитель перепутал педали, потому что скорость была очень большая, как для придомовой территории. Полная жесть», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черновицкой области в двух ДТП пострадали пять человек, среди которых — 8-летняя девочка. Так, школьница пострадала, когда на объездной дороге в селе Острица Новоселицкого района перевернулся миткроавтобус.





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