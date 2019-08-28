Суд решил не выпускать владельца "Токио Стар" из СИЗО

Происшествия

В среду, 28 августа, Одесский апелляционный суд, рассмотрев апелляцию защиты, оставил в СИЗО владельца сгоревшей гостиницы «Токио Стар» Вадима Черного.

Как сообщает «Думская», коллегия судей под председательством Александра Толкаченко изучила доводы прокуратуры и защитников предпринимателя, после чего оставила подозреваемого в СИЗО.

Судьи сочли убедительными аргументы обвинения, которое настаивало на том, что Черный обоснованно подозревается в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшей гибель 9 человек. А также на том, что есть риск его побега за границу и он может воздействовать на свидетелей.

Суд отменил определение Киевского райсуда Одессы и частично удовлетворил апелляционную жалобу Черного, но в итоге мера пресечения осталась той же — содержание под стражей в течение двух месяцев без возможности внесения залога.

Кроме того, по данным СМИ, в ходе заседания была озвучена предварительная причина пожара в гостинице «Токио Стар» — замыкание электропроводки из-за чрезмерной нагрузки на электросеть. Также было объявлено, что Сергей Дурач, бизнес-партнер Вадима Черного, покинул Украину.

Напомним, в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице «Токио Стар», в результате которого погибли девять человек, 10 человек пострадали. Полиция задержала владельца гостиницы «Токио Стар» Черного.

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