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В Дрогобыче объявили траур по погибшим при обрушении дома
В городе Дрогобыче Львовской области 29 и 30 августа объявлены днями траура. Мэрия отреагировала на трагедию в жилом доме на улице Грушевского, где в результате обвала погибли двое человек, еще семеро госпитализированы.
На время траура в городе отменяют развлекательные мероприятия, концерты и спортивные состязания. На официальных зданиях будут приспущены государственные флаги с черными лентами.
Тем временем президент Зеленский объявил о готовящейся проверке всего жилого фонда страны. После того, как в Украине будет сформировано новое правительство, ему поручат провести масштабный аудит всех жилых домов по всей стране. Еще одной задачей станут программы по реконструкции старых домов и строительству новых.
«Жилищный фонд, особенно в небольших городах, находится преимущественно в неудовлетворительном состоянии — о капитальном ремонте там не слышали еще с советских времен», — заявил Зеленский.
Напомним, в ночь на 28 августа в Дрогобыче случился обвал в четырехэтажном жилом доме. Погибли мужчина и женщина. Двоих взрослых и пятерых детей отправили в больницу. Рассматриваются две основные версии: о взрыве газа и об изношенности здания. Днем 28 августа в доме обрушилась еще одна плита.
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