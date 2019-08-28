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Ореховый Спас 2019: поздравления с праздником и открытки
29 августа христиане восточного обряда отмечают Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа — в народе Третий Спас. Еще его называют Ореховым, Хлебным и даже Холщовым.
«Факты» подготовили для вас подборку открыток и поздравлений с праздником.
Если хлебом кормят вас —
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придёт с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесёт
Радости на целый год.
***
Сегодня, в Ореховый Спас,
У Бога прошу я за Вас:
Чтоб было поменьше печалей,
Чтоб горя вовек Вы не знали,
Чтоб Он Вас хранил неустанно
Для близких, родных и желанных,
Не знали ни в чем недостатка,
А жизнь была долгой и сладкой!
***
Праздник светлый, православный,
Он зовется «Третий Спас».
Защищает Бог исправно
Да заботится о вас.
Радуйтесь вы урожаю,
А с души гоните грех.
Вера ваша будет, знаю,
Очень крепкой, как орех.
Квас готовьте, хлеб пеките,
Радость в сердце вы впустите.
Усмиряя нрав, живите.
***
В этот светлый праздник, в Ореховый спас,
Поздравить хотим от всей души Вас!
Желаем здоровья Вам, большого достатка,
Успехов во всём, любви без остатка!
Путь солнце Вам всегда ярко светит
И будете Вы всех счастливей на свете!
***
Молитвой и постом открыто небо,
И третий спас опять свечей горит.
Мы будем живы не единым хлебом
Но и краюшкой Бог благословит.
Успенский пост ведет к закату лета,
И жатва вестник будущей поры,
И тучный плод — знакомая примета
Что вновь благословляются дары.
Молитвой и постом открыто небо,
И пусть, душа опять свечей горит,
Осенним Спасом и Пасхальным хлебом,
Нас Матерь Божья всех благословит.
Больше о традициях Орехового Спаса читайте здесь.
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