Ореховый Спас 2019: поздравления с праздником и открытки

Общество и люди

29 августа христиане восточного обряда отмечают Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа — в народе Третий Спас. Еще его называют Ореховым, Хлебным и даже Холщовым.

«Факты» подготовили для вас подборку открыток и поздравлений с праздником.

Если хлебом кормят вас —

На пороге Третий Спас,

Хлебный Спас, Ореховый.

Пусть придёт с успехами,

Щедрым урожаем,

Всем, чего желаем.

В каждый дом пусть принесёт

Радости на целый год.

***

Сегодня, в Ореховый Спас,

У Бога прошу я за Вас:

Чтоб было поменьше печалей,

Чтоб горя вовек Вы не знали,

Чтоб Он Вас хранил неустанно

Для близких, родных и желанных,

Не знали ни в чем недостатка,

А жизнь была долгой и сладкой!

***

Праздник светлый, православный,

Он зовется «Третий Спас».

Защищает Бог исправно

Да заботится о вас.

Радуйтесь вы урожаю,

А с души гоните грех.

Вера ваша будет, знаю,

Очень крепкой, как орех.

Квас готовьте, хлеб пеките,

Радость в сердце вы впустите.

Усмиряя нрав, живите.

***

В этот светлый праздник, в Ореховый спас,

Поздравить хотим от всей души Вас!

Желаем здоровья Вам, большого достатка,

Успехов во всём, любви без остатка!

Путь солнце Вам всегда ярко светит

И будете Вы всех счастливей на свете!



***

Молитвой и постом открыто небо,

И третий спас опять свечей горит.

Мы будем живы не единым хлебом

Но и краюшкой Бог благословит.

Успенский пост ведет к закату лета,

И жатва вестник будущей поры,

И тучный плод — знакомая примета

Что вновь благословляются дары.

Молитвой и постом открыто небо,

И пусть, душа опять свечей горит,

Осенним Спасом и Пасхальным хлебом,

Нас Матерь Божья всех благословит.

Больше о традициях Орехового Спаса читайте здесь.

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