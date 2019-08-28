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В Раде окончательно определились с главами комитетов (список)
В Верховной Раде Украины девятого созыва окончательно утвердили состав парламентских комитетов перед первым заседанием 29 августа. Соответствующее решение подготовительная группа приняла в среду, 28 августа, передает «Укринформ».
«Относительно позиции по кандидатуре на должность председателя Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады, то политическая партия „Слуга народа“ предлагает на эту должность Кальченко Сергея Витальевича. Это была наша квота, мы об этом вчера говорили и мы обещали, что определимся в этом комитета», — отметил председатель подготовительной группы, лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Он также предложил проголосовать и за определение руководящего состава регламентного комитета в целом. В частности, первым зампредседателя комитета предложили выбрать новоизбранного депутата от партии «Батьківщина» Андрея Пузийчука, заместителями двух представителей «Слуги народа» — Ольгу Савченко и Артема Культенко, а секретарем — Михаила Папиева («Оппозиционная платформа — За жизнь»).
Участники подготовительной группы поддержали предложение Разумкова.
Утвердили также состав комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Его председателем предложили избрать депутата от партии «Слуга народа» Юрия Киселя, первым заместителем — Юлию Клименко (партия «Голос»), а заместителями Владимира Крейденко и Николая Тищенко (оба от «Слуги народа»), а секретарем комитета — внефракционный депутата Геннадия Вацак.
Ранее в «Слуге народа» назвали и другие имена:
Комитет по вопросам аграрной и земельной политики может возглавить депутат от «Слуги народа» Николай Сольский;
Комитет по вопросам антикоррупционнойполитики — Анастасия Красносельская («Слуга народа»);
Комитет по вопросам бюджета— Юрий Аристов («Слуга народа»);
Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг — Андрей Герус («Слуга народа»);
Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования — Михаил Радуцкий («Слуга народа»);
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики — Александр Ткаченко («Слуга народа»);
Комитет по вопросам экологической политики и природопользования — Олег Бондаренко («Слуга народа»);
Комитет по вопросам экономического развития — Дмитрий Наталуха («Слуга народа»);
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства — Андрей Клочко («Слуга народа»);
Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества — Богдан Яременко («Слуга народа»);
Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом — Иванна Климпуш-Цинцадзе («Европейская солидарность»);
Комитет по вопросам молодежи и спорта — Андрей Кожемякин («Батькивщина»);
Комитет по вопросам правовой политики — Ирина Венедиктова («Слуга народа»);
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности — Денис Монастырский («Слуга народа»);
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки — Александр Завитневич («Слуга народа»);
Комитет по вопросам образования, науки и инноваций — Сергей Бабак («Слуга народа»);
Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений — Дмитрий Лубинець (внефракционный);
Комитет по вопросам свободы слова — Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь»);
Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов — Галина Третьякова («Слуга народа»);
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — Даниил Гетманцев («Слуга народа»);
Комитет по вопросам цифровой трансформации — Михаил Крячко («Слуга народа»).
Ранее сообщалось, что «Слуга народа», вероятно, составит коалицию с двумя партиями — «Голосом» и «Батькивщиной». Также один из лидеров «СН» Давид Арахамия заявил, что претенденты на должности министров обновленного Кабмина определены уже примерно на 70%.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 29 августа, избранные народные депутаты Украины соберутся на торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва. В повестке дня — формирование фракций и избрание их руководителей, отчет спикера Рады восьмого созыва, избрание членов Счетной комиссии, которая будет следить за голосованием, а затем и избрание руководства Верховной Рады — спикера и вице-спикеров. Уже со вторника, 3 сентября, парламент начнет работу в обычном режиме.
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