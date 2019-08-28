Стали известны все участники группового турнира Лиги чемпионов: видеообзоры матчей

Спорт

В среду, 28 августа, состоялись завершающие ответные матчи раунда плей-офф самого престижного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответные поединки

«Аякс» (Нидерланды) — АПОЭЛ (Кипр) — 2:0 (Альварес, 43, Тадич, 80). Первый матч — 0:0.

«Брюгге» (Бельгия) — ЛАСК (Австрия) — 1:0 (Ванакен, 70). На 81-й минуте удален Траунер (ЛАСК). Первый матч — 1:0.

«Славия» (Чехия) — «ЧФР Клуж» (Румыния) — 1:0 (Борил, 66). Первый матч — 1:0.

Амстердамский «Аякс» после нулевой ничьей на выезде против АПОЭЛа на домашней арене, названной в честь легендарного футболиста и тренера Йохана Кройффа, очень уверенно провел ответный поединок, не дав усомниться в своем превосходстве. Правда, забить полуфиналисту прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов удалось лишь в конце первого тайма, когда подключившийся на подачу со штрафного защитник Альварес головой отправил мяч в сетку, но и этого мяча хватило хозяевам для итогового успеха. Стоит отметить, что арбитры не засчитали еще два забитых мяча в ворота соперников — сначала гол Хунтелаара отменили из-за офсайда, а через пару минут уже не засчитали по аналогичной причине взятие ворот в исполнении гостей. Окончательный же счет установил Тадич на 80-й минуте, точно пробив в угол ворот из пределов штрафной площадки.

Обидчик киевского «Динамо», бельгийский «Брюгге», после выездной победы над австрийским ЛАСКом долгое время держал своих болельщиков в напряжении, пока на 70-й минуте Ванакен (к слову, забивший и «Динамо» в домашнем поединке) не замкнул головой подачу с углового. Казалось, что австрийцы обречены, но нет — уже через четыре минуты Клаусс с пенальти сравнял счет. Правда, на 81-й минуте гости остались в меньшинстве, когда за две желтые карточки поле досрочно покинул центральный защитник Траунер, а затем и пропустили второй мяч — окончательно «похоронил» надежды австрийцев на успех бывший нападающий луганской «Зари» Эммануэль Бонавентуре, вышедший буквально за минуту до результативного удара на замену. Отметим, что украинский защитник «Брюгге» Эдуард Соболь провел весь матч на скамейке запасных.

Пражская «Славия» следом за минимальной выездной победой обыграла румынский «ЧФР Клуж» и дома. Единственный мяч пражане забили в середине второго тайма, когда Борил ворвался в штрафную по месту левого инсайда и точно пробил в дальний угол. Таким образом, «Славия» лишь второй раз в истории пробилась в групповой турнир Лиги чемпионов — первый был в сезоне-2007/2008, когда пражане в группе с «Севильей», «Арсеналом» и «Стяуа» заняли третье место и продолжили выступление в Кубке УЕФА.

Напомним, что жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов (восемь групп по четыре команды) состоится в четверг, 30 августа (в 19:00), в Монако. Своих соперников узнают следующие команды: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм» (все — Англия), «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Валенсия» (все — Испания), «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Байер», «Лейпциг» (все — Германия), «Ювентус», «Наполи», «Интер», «Аталанта» (все — Италия), «Пари Сен-Жермен», «Лион», «Лилль» (все — Франция), «Зенит», «Локомотив» (оба — Россия), «Брюгге», «Генк» (оба — Бельгия), «Шахтер» (Украина), «Аякс» (Нидерланды), «Бенфика» (Португалия), «Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Динамо» (Хорватия), «Галатасарай» (Турция), «Славия» (Чехия), «Црвена Звезда» (Сербия).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что советский танк помог «Црвене Звезде» на зубах пробиться в Лигу чемпионов.

Фото Getty Images

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