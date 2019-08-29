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Общество и люди

Красивые поздравления с Ореховым Спасом и праздничные открытки

7:07 29 августа 2019 49
Спас
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 29 августа, христиане восточного обряда празднуют Третий Спас, его также называют Ореховым и Хлебным.

«Факты» сделали для вас подборку коротких поздравлений, смс и открыток.


Мы в этот день святой и светлый
Очистим души от тоски.
Мы встанем вместе на колени,
Молитвы наши всем слышны.

Поздравим всех простых и добрых —
Всех православных христиан,
Ведь Третий Спас — есть Спас чудесный,
Хлебами одарил он нас!

Ореховый Спас
***
В третий Спас, Хлебный Спас,
Поздравленья шлем от нас.
Мы хотим Вам пожелать,
В жизни горя, бед не знать.

С Божьей помощью Вам жить,
Добрым человеком слыть.
Не болеть, не огорчаться,
Почаще искренне смеяться.

Ореховый Спас

***
Хлебный спас, какая радость!
Будем печь мы каравай,
Поздравлять родных и близких,
Лето жаркое, прощай…

С воплощением Христовым
На холстовом полотне,
Пусть болезни-хвори, ссоры
Прочь уйдут из всех семей!

***
Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет силу и крепкую, как орех, веру в ваш семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяния, чистоты души и радости сердца.

***
На пороге последний — Третий Спас и лето близится к концу. На столе освященный сдобный хлеб и цельные орехи. Впереди богатая урожаем золотоволосая осень. Угощения на столе, близкие люди рядом. Остается пожелать любви и храни тебя, дорогой друг, Господь.

Ореховый Спас

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