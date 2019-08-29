- 07:33 Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов: известны возможные соперники «Шахтера»
- 07:31 Новые тренды в дизайне ногтей: советы нейл-стилиста
- 07:30 Спасатели сообщили о восьми погибших в результате обрушения дома в Дрогобыче
- 07:17 На улице в Тбилиси неадекватная художница изрезала ножом лицо проходившего мимо ребенка (видео 18+)
- 07:07 Ореховый Спас 2019: как отмечать праздник и о чем говорят приметы
- 07:07 Красивые поздравления с Ореховым Спасом и праздничные открытки
- 07:03 «Вижу пылающее авто, а в нем ребята горят, как куклы»: 5 лет назад Россия устроила ад под Иловайском
- 06:55 В Кирилловке начался ценопад: опубликовано фото расценок в местных фаст-фудах
- 06:48 В Раде окончательно определились с главами комитетов: полный список
- 06:25 Получат мизерные пособия: стало известно, почему не стоит выходить на пенсию в 50 лет
- 05:59 Гороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака
- 05:58 Первое заседание Верховной Рады девятого созыва: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей
Красивые поздравления с Ореховым Спасом и праздничные открытки
В четверг, 29 августа, христиане восточного обряда празднуют Третий Спас, его также называют Ореховым и Хлебным.
«Факты» сделали для вас подборку коротких поздравлений, смс и открыток.
Мы в этот день святой и светлый
Очистим души от тоски.
Мы встанем вместе на колени,
Молитвы наши всем слышны.
Поздравим всех простых и добрых —
Всех православных христиан,
Ведь Третий Спас — есть Спас чудесный,
Хлебами одарил он нас!
***
В третий Спас, Хлебный Спас,
Поздравленья шлем от нас.
Мы хотим Вам пожелать,
В жизни горя, бед не знать.
С Божьей помощью Вам жить,
Добрым человеком слыть.
Не болеть, не огорчаться,
Почаще искренне смеяться.
***
Хлебный спас, какая радость!
Будем печь мы каравай,
Поздравлять родных и близких,
Лето жаркое, прощай…
С воплощением Христовым
На холстовом полотне,
Пусть болезни-хвори, ссоры
Прочь уйдут из всех семей!
***
Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет силу и крепкую, как орех, веру в ваш семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяния, чистоты души и радости сердца.
***
На пороге последний — Третий Спас и лето близится к концу. На столе освященный сдобный хлеб и цельные орехи. Впереди богатая урожаем золотоволосая осень. Угощения на столе, близкие люди рядом. Остается пожелать любви и храни тебя, дорогой друг, Господь.
Также рекомендуем посмотреть еще одну подборку поздравлений.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!