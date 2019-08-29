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Красивые поздравления с Ореховым Спасом и праздничные открытки

В четверг, 29 августа, христиане восточного обряда празднуют Третий Спас, его также называют Ореховым и Хлебным.

«Факты» сделали для вас подборку коротких поздравлений, смс и открыток.



Мы в этот день святой и светлый

Очистим души от тоски.

Мы встанем вместе на колени,

Молитвы наши всем слышны.

Поздравим всех простых и добрых —

Всех православных христиан,

Ведь Третий Спас — есть Спас чудесный,

Хлебами одарил он нас!



***

В третий Спас, Хлебный Спас,

Поздравленья шлем от нас.

Мы хотим Вам пожелать,

В жизни горя, бед не знать.

С Божьей помощью Вам жить,

Добрым человеком слыть.

Не болеть, не огорчаться,

Почаще искренне смеяться.

***

Хлебный спас, какая радость!

Будем печь мы каравай,

Поздравлять родных и близких,

Лето жаркое, прощай…

С воплощением Христовым

На холстовом полотне,

Пусть болезни-хвори, ссоры

Прочь уйдут из всех семей!

***

Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет силу и крепкую, как орех, веру в ваш семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяния, чистоты души и радости сердца.

***

На пороге последний — Третий Спас и лето близится к концу. На столе освященный сдобный хлеб и цельные орехи. Впереди богатая урожаем золотоволосая осень. Угощения на столе, близкие люди рядом. Остается пожелать любви и храни тебя, дорогой друг, Господь.

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