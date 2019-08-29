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Визит Зеленского помог? НАБУ провело обыски у скандального «лесника» (фото шикарного поместья)
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в доме руководителя государственного лесхоза «Гутянский» в Харьковской области Виктора Сысы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил новоизбранный депутат ВР от партии «Слуга народа», адвокат Алексей Кучер.
«История с визитом в Харьков президента Украины получила продолжение. Сейчас в доме лесника Виктора Сысы проводится обыск детективами НАБУ», — написал он.
По словам юриста, несмотря на «отчаянное активное сопротивление правоохранительным органам (в частности физическое), а также посильную помощь последнему со стороны сотрудников государственной охраны (которые, как ни странно, осуществляют его круглосуточную охрану), детективы начали обыск».
«На фото поместье лесника. Размах удивляет», — отметил Кучер.
Читатели блога юриста разделяют его мнение:
В то же время некоторые пользователи сомневаются в эффективности «проверок по горячим следам»:
В доказательство приводится инцидент с нападением на журналистов в той же Харьковщине:
Как известно, 28 августа в Харьковской области на группу журналистов канала «112 Украина», которые вели прямой репортаж с места незаконной вырубки леса, напали люди, представившиеся как лесники и местные рабочие. Автомашину журналистов заблокировали, колеса прокололи. На месте происшествия был тот самый руководитель «Гутянского лесхоза» Виктор Сыса.
Напомним, что 17 июля, президент Владимир Зеленский провел в Харькове совещание по вопросу борьбы с незаконной вырубкой лесов в регионе. Он раскритиковал работу Сысы, а также прямо во время совещания позвонил ему по телефону, сказав, что ждет его в Офисе президента.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале августа детективы НАБУ провели обыски на госпредприятии «Украэрорух». В антикоррупционном бюро уточнили, что следственные действия были связаны с расследованием возможных злоупотреблений должностными лицами «Украэрорух». В частности, осенью 2017 года более 400 миллионов гривен госпредприятия были размещены на счетах ПАО «Платинум Банк», признанного неплатежеспособным.
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