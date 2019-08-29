- 01:54 Обрушение дома в Дрогобыче: под завалами обнаружили тело третьего погибшего
- 01:29 Визит Зеленского помог? НАБУ провело обыски у скандального «лесника» (фото шикарного поместья)
- 00:50 В Дрогобыче под завалами дома нашли и спасли кота (трогательное фото)
- 00:20 Активисты разыскали и заставили извиниться водителя маршрутки, напавшего на парня с инвалидностью в Киеве
- 28.08 23:57 Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов: известны возможные соперники «Шахтера»
- 28.08 23:55 Стали известны все участники группового турнира Лиги чемпионов: видеообзоры матчей
- 28.08 23:45 Женская сборная Украины проиграла «матч за жизнь» на ЧЕ по волейболу
- 28.08 23:43 В Раде окончательно определились с главами комитетов (список)
- 28.08 23:26 В Чернигове бетономешалка с отказавшими тормозами таранила троллейбус: есть пострадавшие
- 28.08 23:26 Ореховый Спас 2019: поздравления с праздником и открытки
- 28.08 23:14 Свитолина обыграла титулованную Уильямс на US Open: видеообзор матча
- 28.08 23:07 Отец сбросил 3-летнего малыша в 18-метровый колодец: первые подробности ЧП в Черкасской области
Обрушение дома в Дрогобыче: под завалами обнаружили тело третьего погибшего
В городе Дрогобыч Львовской области под завалами разрушенного дома спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе Дрогобычского городского совета.
Отмечается, что третью жертву обвала подъезда обнаружили в ночь на четверг, 29 августа, в 00:28. Пока никаких данных о личности погибшего не сообщают.
Также в совете напомнили, что в Дрогобыче в течение 29 и 30 августа объявлен траур по погибшим в результате обвала в жилом доме. На всей территории города в эти дни призывают приспустить государственный флаг Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления. Также рекомендуют ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий. А в заведениях торговли и ресторанного хозяйства и в общественном транспорте запрещено звучание развлекательной музыки.
Напомним, ночью 28 августа в 02:46 в Дрогобыче произошло обрушение подъезда в четырехэтажном жилом доме. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов извлечено семь человек, среди них — один ребенок. Двое людей погибли. Под руинами могут быть еще по меньшей мере пять человек: 5-летний мальчик, 20-летняя девушка, 64-летняя бабушка и 44-летний мужчина. Спасатели надеются, что эти люди живы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жители дома в Дрогобыче, где обрушился один из подъездов, считают, что причиной обвала не был взрыв газа. Очевидцы отмечают, что взрыва не было, лишь грохот от разрушения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...