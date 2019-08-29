Обрушение дома в Дрогобыче: под завалами обнаружили тело третьего погибшего

Происшествия

В городе Дрогобыч Львовской области под завалами разрушенного дома спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе Дрогобычского городского совета.

Отмечается, что третью жертву обвала подъезда обнаружили в ночь на четверг, 29 августа, в 00:28. Пока никаких данных о личности погибшего не сообщают.

Также в совете напомнили, что в Дрогобыче в течение 29 и 30 августа объявлен траур по погибшим в результате обвала в жилом доме. На всей территории города в эти дни призывают приспустить государственный флаг Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления. Также рекомендуют ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий. А в заведениях торговли и ресторанного хозяйства и в общественном транспорте запрещено звучание развлекательной музыки.

Напомним, ночью 28 августа в 02:46 в Дрогобыче произошло обрушение подъезда в четырехэтажном жилом доме. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов извлечено семь человек, среди них — один ребенок. Двое людей погибли. Под руинами могут быть еще по меньшей мере пять человек: 5-летний мальчик, 20-летняя девушка, 64-летняя бабушка и 44-летний мужчина. Спасатели надеются, что эти люди живы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жители дома в Дрогобыче, где обрушился один из подъездов, считают, что причиной обвала не был взрыв газа. Очевидцы отмечают, что взрыва не было, лишь грохот от разрушения.

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