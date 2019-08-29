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В Дрогобыче под завалами дома нашли и спасли кота (трогательное фото)
В ходе работ по разбору завалов на месте обрушения дома в Дрогобыче спасатели обнаружили испуганного, но живого пушистого кота. Об этом написал на своей странице в Facebookначальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью ГосЧС во Львовской области Виталий Туровец.
По его мнению, такая находка обнадеживает: если выжило животное, то в живых могут оставаться и его хозяева.
«Надежда есть. Наши спасатели откопали из-под завалов милого, испуганного котика. Работы продолжаются», — написал Туровец.
Напомним, ночью 28 августа в 02:46 в Дрогобыче произошло обрушение подъезда в четырехэтажном жилом доме. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов извлечено семь человек, среди них — один ребенок. Двое людей погибли. Под руинами могут быть еще по меньшей мере пять человек: 5-летний мальчик, 20-летняя девушка, 64-летняя бабушка и 44-летний мужчина. Спасатели надеются, что эти люди живы.
По состоянию на 19 часов с места трагедии загружено и вывезено 17 самосвалов строительного мусора.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у спасателей есть несколько версий случившегося. Так, основной считалась информация о возможном взрыве газа в одной из квартир, но жители утверждают, что не слышали взрыва. Полиция говорит, что взрыва тоже не было. Теперь одна из главных версий — заброшенное техническое состояние дома, который был построен еще в 1960 году.
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